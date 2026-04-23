Breverías: Antonio López Ortega (69 años, escritor) reúne veinte años de microrrelatos y textos inéditos

Con más de 20 de títulos publicados, el escritor venezolano Antonio López Ortega (1957), regresa estos días a sus orígenes en la escritura con Breverías, un libro que recopila algunos de sus textos entre 1978 y 2008 y que se presenta este viernes 24 de abril, a las 19:30 horas, en el Espacio Cultura de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.

¿Cómo nació Breverías y qué le llevó a querer reunir estos textos precisamente ahora?

Mi trayectoria literaria comenzó en la década de 1970, concretamente en 1978. Yo he tenido una vida compartida entre Venezuela y Canarias, y esa primera etapa de escritura se desarrolló en gran parte en América Latina. Desde el principio me interesó mucho el microrrelato porque me parecía un género fascinante. En aquella época había un gran movimiento en torno a ese tipo de escritura, con muchos autores importantes y también con una fuerte influencia de la literatura norteamericana, que ha trabajado mucho la microficción. Con el tiempo fui publicando mis primeros libros sobre ello, pero muchos quedaron descatalogados o dejaron de circular. Cuando Ediciones La Palma me propuso publicar algo, pensé que era una buena oportunidad para recuperar todo ese material menos conocido, porque mis novelas y cuentos sí han tenido más reediciones en los últimos años.

¿Qué periodo abarca esta recopilación?

Abarca aproximadamente desde 1978 hasta 1998, es decir, unos veinte años de escritura. Es, por decirlo de alguna manera, mi etapa fundacional en la microficción.

¿Qué encontrará el lector en este libro?

El volumen reúne textos de cinco libros que publiqué en esa etapa inicial, hasta Libro lunar, que fue el último de ese periodo, publicado en 1996. Son textos que en su mayoría ya habían visto la luz, aunque algunos eran difíciles de encontrar actualmente. Además, hay una pequeña sección final, titulada Miniaturas, que incluye textos inéditos de 2008. Son piezas muy breves, casi destellos, donde busco sobre todo el humor y una cierta reflexión ligera.

«Los microrrelatos son textos muy exigentes; en eso tienen mucho en común con la poesía»

«Los microrrelatos son textos muy exigentes; en eso tienen mucho en común con la poesía»

¿Ha revisado o reescrito esos textos para esta edición?

Muy poco. Alguna corrección mínima, alguna errata, pero en esencia son los textos originales. Son libros publicados, con su contexto y su momento, y me parecía importante respetarlos.

¿Existe un hilo conductor entre todos esos textos o responden a etapas muy distintas?

Creo que existe una evolución clara. En los primeros textos, como los de Larvarios, predomina un tono más fantástico porque aparecen ángeles, náufragos y elementos que rozan incluso la ciencia ficción. Luego, en Armar los cuerpos, hay una mayor cercanía a la poesía, tanto en el lenguaje como en la construcción. Más adelante, en Naturalezas menores, aparece la memoria, con referencias a mi pasado canario y venezolano, especialmente a la figura de mi madre y a distintos paisajes de Venezuela, que es un país con una geografía muy diversa. Y en Libro lunar hay una mezcla más compleja de temas, desde la infancia, la adolescencia, el amor o las relaciones humanas. Es un libro más exigente y más maduro.

¿Releer esos textos ha supuesto para usted alguna reflexión más allá de su corrección?

Sí, sin duda. Ha sido todo un viaje en el tiempo porque me ha permitido examinar por todos los lugares por los que he pasado y cómo he ido evolucionando. Yo les tengo mucho cariño a estos textos, los valoro mucho y me gusta releerlos.

Sin embargo, ahora su escritura se ha centrado en otros géneros que no tienen que ver con la microficción…

Sí, en los últimos años me he dedicado sobre todo a la novela y al cuento. He publicado varias novelas, una de ellas bastante extensa, de unas 800 páginas, y tengo nuevos proyectos en marcha. El microrrelato sigue gustándome mucho, pero ahora mismo no lo cultivo.

Antonio López Ortega / Arturo Jiménez

Pero, ¿qué tenía el microrrelato que lo hizo tan atractivo para usted en sus comienzos?

La capacidad de síntesis. La microficción es un género muy exigente, aunque pueda parecer lo contrario. En eso tiene mucho en común con la poesía, porque es breve, pero requiere un gran trabajo de lenguaje. Para que funcione, tiene que ser preciso, tener ritmo, sugerir más de lo que dice. No es nada fácil.

¿Esa exigencia también se traslada a la lectura en voz alta?

Claro. Al igual que la poesía, se trata de textos que invitan a leer en voz alta, a saborear cada palabra. En ambos casos, hay una musicalidad y una cadencia muy apetecibles. Yo siempre insisto en que la narrativa no se puede escribir de cualquier manera, porque hay que cuidar los verbos, los sustantivos, los matices.

Hoy vivimos rodeados de mensajes breves y que se consumen uno detrás del otro. ¿Cree que el microrrelato conecta con esa forma de leer?

Totalmente. Es curioso porque muchos de estos textos fueron escritos hace más de 30 años, pero encajan perfectamente con la manera en que leemos ahora. Hoy en día incluso existen concursos de microrrelatos adaptados a las redes sociales, con limitaciones de caracteres similares a las que imponen plataformas como X. Eso demuestra que el género está muy vivo y que tiene una gran capacidad de adaptación.

«Son textos que invitan a saborear cada palabra porque tienen una cadencia apetecible»

¿La microficción es un buen punto de partida para quienes quieren escribir?

Sin duda. Yo siempre recomiendo empezar por formatos breves. Es más manejable, te obliga a ser preciso y a trabajar el lenguaje. De hecho, muchos grandes autores comenzaron escribiendo cuentos antes de pasar a la novela.

El título, Breverías, es muy curioso. ¿Cómo surgió esa idea?

Es un juego con la palabra brevedad. No quería usar el término habitual de relato breve, así que empecé a buscar alternativas y surgió Breverías. No es una palabra que exista formalmente, pero me pareció que funcionaba bien y, por lo que me han dicho, ha gustado mucho.

¿La brevedad implica escribir más rápido, sin revisar lo creado luego?

No necesariamente. Primero hay una escritura inmediata, para no perder la idea, pero luego viene el trabajo de revisión. Me gusta dejar reposar el texto y volver luego a él con otra mirada, más crítica. Ahí es donde realmente se construye el microrrelato.

¿Qué le recomendaría a alguien que comienza a escribir microficción?

Hay que trabajar mucho con verbos y sustantivos. Jorge Luis Borges decía que el verbo es fundamental porque introduce acción, cambio, mientras que el adjetivo puede ser más accesorio. Es una idea interesante para quien quiera escribir.

¿Se plantea volver al microrrelato en el futuro?

No lo descarto, pero ahora mismo estoy en otra etapa. Estoy muy centrado en la novela y en proyectos narrativos más amplios.

¿A quién le recomendaría leer Breverías?

A cualquier lector interesado en la literatura, pero especialmente a quienes sienten curiosidad por escribir. Es un género accesible y que engancha mucho, porque lees un texto y quieres otro. Además es una puerta de entrada muy interesante al mundo literario.