La Audiencia de Cuentas busca interinos con urgencia por la falta de personal

A la Audiencia de Cuentas de Canarias le falta la cuarta parte de su personal -14 de 60- y ya está teniendo problemas a la hora de cumplir los plazos que le impone la ley para elaborar los informes que le demanda el Parlamento, institución a la que está adscrita. Por ello el órgano auditor de la Comunidad Autónoma ha lanzado la constitución de una lista de empleo para cubrir las vacantes con personal funcionario interino por ser “necesario” y “urgente” tener la plantilla suficiente para evitar ralentizar los plazos y no incumplir la ley.

Uno de los problemas con los que se ha visto la Audiencia es que hasta ocho funcionarios del organismo están en comisión de servicio en otras administraciones o también ocupan altos cargos en la Administración autonómica, por lo que son puestos que no pueden ser cubiertos con carácter definitivo mediante un proceso de selección o de provisión ya que este personal tiene derecho a reserva del puesto de trabajo. A este escenario se une las bajas que se están produciendo por las jubilaciones, un síntoma que están empezando a padecer las instituciones públicas y que irá a más en los próximos años. Estas vacantes no tienen titular ni están ocupadas provisionalmente.

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó recientemente una resolución del presidente de la Audiencia, Pedro Pacheco, con la convocatoria de un concurso oposición para la constitución de una lista de empleo específica de funcionarios técnicos de auditoría. Para el órgano dependiente del Parlamento de Canarias "es necesario y urgente dar cobertura a todas estas plazas a través de la figura del funcionario interino". La intención es que este personal desempeñe su labor por un máximo de tres años como estipula la legislación vigente, por lo que antes de que se cumpla ese plazo se tendrá que convocar una oferta de empleo público para ocupar las vacantes por jubilaciones con personal de plantilla. "Es totalmente imprescindible" ocupar todas las plazas que se han quedado sin personal: "La urgencia deriva de los plazos a los que por imperativo legal están sometidos algunos de los informes que elabora esta institución y por los oportunos que han de ser para su consideración por el Parlamento de Canarias, destinatario de tales informes", recoge la resolución.

Auditores y administrativos

Uno de los problemas con lo que se topa la Audiencia es que la mayoría de las necesidades de personal están referidas a la categoría de auditores y en algunas ocasiones ha habido problemas para cubrir los puestos al ser una especialidad específica y singular. De hecho el último ejemplo fue en 2022 cuando se convocó un proceso selectivo de promoción interna para la escala de técnicos de auditoría. Finalmente la convocatoria quedó desierta.

La iniciativa de la Audiencia de Cuentas se basa en el artículo 35 de la Ley 2/2025 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el mismo se recoge la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos para la constitución de una lista de empleo para el nombramiento de personal funcionario interino. Estas listas de empleo específicas se podrán constituir cuando para un determinado cuerpo, escala, especialidad o agrupación profesional no exista lista de empleo ordinaria ni se prevea su inmediata constitución por no hallarse convocado el correspondiente proceso selectivo y deban atenderse necesidades urgentes e inaplazables. Este es el argumento utilizado por el órgano auditor, es decir, la urgente necesidad de contar con personal con el fin de no ralentizar y cumplir con los plazos establecidos en la elaboración de los informes de auditoría de las instituciones públicas autonómicas.

A la Audiencia le corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de las Islas, controlando el sometimiento de la actividad económico-financiera de las entidades a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y de economía. Uno de los objetivos en que se centra el organismo en esta etapa es la de agilizar los procedimientos de fiscalización con el objeto de contribuir a una mejor gestión y ejecución de las políticas de ingresos y gastos del sector público. Este objetivo puede verse comprometido por la falta de auditores y administrativos para ejercer esta labor y por eso la necesidad de la convocatoria de la lista de empleo para cubrir los puestos vacantes.