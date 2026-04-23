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El 112 Canarias atiende emergencias en cinco idiomas: solo en 2025 recibió 13.487 llamadas en inglés

Además de español e inglés, también atiende en alemán, francés e italiano

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio.

Una operadora en la sala del Cecoes 112 atendiendo un servicio. / E. D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias presta atención directa en cinco idiomas —español, inglés, alemán, italiano y francés— y ofrece servicio en más de 50 lenguas adicionales mediante una multiplataforma, con el objetivo de dar cobertura a la población extranjera que reside o visita el archipiélago.

Este sistema multilingüe sitúa al servicio canario de emergencias como un referente diferencial respecto a otros dispositivos de España y Europa, al facilitar la comunicación en situaciones críticas a personas que no dominan el español, según ha informado este jueves el Gobierno de Canarias en un comunicado.

El viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo, destacó que en 2025 el 112 Canarias atendió 13.487 llamadas en inglés, uno de los principales idiomas utilizados por turistas y residentes internacionales en las islas.

Asimismo, precisó que desde 2020, los servicios de emergencias han asistido a 63 personas de nacionalidad australiana por distintos motivos, dentro de la estrategia de atención a ciudadanos extranjeros.

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El refuerzo de la atención en múltiples idiomas, agregó, responde a la realidad de Canarias como destino internacional, con una elevada presencia de visitantes y residentes de diferentes nacionalidades.

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