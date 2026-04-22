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Santiago Abascal carga contra el obispo de Canarias por defender a los migrantes

El líder de Vox acusa a José Mazuelos de lucrarse con la inmigración ilegal y le pide que compruebe sus efectos en la sanidad y la seguridad.

El obispo de la Diócesis de Canaria, José Mazuelos.

El obispo de la Diócesis de Canaria, José Mazuelos. / Quique Curbelo

Efe

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Vox, Santiago Abascal, acusó este miércoles al obispo de Canarias, José Mazuelos, de hacer negocio con la «inmigración ilegal» y le ha instado a «salir del palacio» y «bajar» para ver sus consecuencias. Con estas declaraciones salió al paso el líder de la extrema derecha española a las manifestaciones que hizo por la mañana el prelado al defender los programas de integración y para tutelar proyectos y procesos de inserción social.

Cruce de acusaciones por la inmigración

El prelado canario sentenció que la ruta atlántica que siguen en busca de un nuevo horizonte de vida más esperanzador es mortífera. «A mucha gente habría que meterla cinco días en un cayuco cinco días para ver cómo llega». «Hay que ser humano», sentenció Mazuelos, que trajo al recuerdo cuando la población de Lanzarote se lanzó al mar a ayudar a los migrantes, o igual que ocurrió con los pescadores de Arguineguín.

El líder de Vox divulgó en su perfil en X que «algunos que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos».

Este no es el primer encontronazo de Santiago Abascal con los obispos a cuenta de la inmigración, según recuerda la agencia Efe. En agosto del año pasado se mostró «perplejo y entristecido» por la posición de parte de la jerarquía eclesiástica en materia migratoria y en febrero cargó contra la «deriva» de los obispos que criticaban la postura de Vox: «Que digan misa», les espetó.

La visión de la Iglesia en Canarias

El obispo de Gran Canaria recordó por la mañana el peligro que supone la migración que parte del sur de África con un futuro incierto, en particular aquellos que desvía la corriente a América, «y no llegan». «También se experimenta la solidaridad de todas las islas y en particular en Canarias». Mazuelos admitió que «nos fastidia mucho cuando se trata al inmigrante como un número».

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Sobre la agenda de la visita del papa los próximos 11 y 12 de junio, el obispo de Canarias garantizó que se incluirán testimonios si finalmente se celebran encuentros con migrantes, como está previsto.

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