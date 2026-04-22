Los vinos y productos agroalimentarios canarios arrasan en el certamen CINVE con 57 medallas

Canarias vuelve a dejar huella en el panorama internacional. El Archipiélago ha firmado una destacada actuación en la vigesimosegunda edición del certamen CINVE, donde sus vinos y productos agroalimentarios han sumado un total de 57 medallas.

El gran protagonismo recae, una vez más, en el sector vitivinícola. Las elaboraciones de las islas han logrado 52 galardones -16 más que en la edición anterior-, a los que se añaden premios para dos bebidas espirituosas, un vermut, una sidra y un aceite de oliva. Un balance que, según el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, confirma la "enorme calidad" de la producción canaria y su creciente visibilidad en los mercados internacionales.

El certamen ha reunido cerca de un millar de muestras procedentes de países como Argentina, Alemania, México, Francia o Grecia. En ese contexto, Canarias ha conseguido 21 Grandes Oros, 29 Oros y 7 Platas, consolidando su posición en el medallero.

Vinos blancos tranquilos

Entre las categorías más destacadas figura la de vinos blancos tranquilos, donde las bodegas canarias alcanzaron nueve Grandes Oros, el máximo reconocimiento. En este apartado fueron distinguidos Alejandro Gallo Doble Malvasía 2024 (Gallo & Quíquere Wines Tenerife); Brumas de Ayosa Blanco Seco 2025 (SAT Viticultores Comarca de Güímar); Flor de Chasna Blanco 2025 y Testamento Malvasía Aromática Dry 2025 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona); Manto Diego tres Meses en Barrica 2023 (Bodega La Geria); Mencey Chasna Blanco Seco Añada 2025 (Jottocar); Pagos de Reverón Blanco Seco Ecológico 2025 (Bodegas Reverón); Papaíno Malvasía Volcánica 2025 (Bodega Gavias El Sordo); y Princesa Gara 2022 (Bodegas Vega de Yuco).

En vinos tintos tranquilos, Canarias sumó cinco Grandes Oros con Alejandro Gallo Syrah 2023 y Alejandro Gallo Vijariego Negro y Tintilla 2023 (Gallo & Quíquere Wines Tenerife); Brumas de Ayosa Tinto Joven 2025 (SAT Viticultores Comarca de Güímar); Luz de Obsidiana 2024 (Bodega Erupción); y Mencey Chasna Tinto Maceración Carbónica 2025 (Jottocar). A ellos se añade el Gran Oro del rosado Mencey Chasna Rosado Seco 2025 (Jottocar).

En espumosos, lograron el máximo reconocimiento Brumas de Ayosa 100% Malvasía Aromática 2023 (SAT Viticultores Comarca de Güímar); Papaíno Brut Nature 2024 (Bodega Gavias El Sordo); y Princesa Fayna 2019 (Bodegas Vega de Yuco). También obtuvieron Gran Oro en vinos dulces Alejandro Gallo Moscatel de Alejandría 2024 (Gallo & Quíquere Wines Tenerife) y Pagos de Reverón Blanco Naturalmente Dulce 2024 (Bodegas Reverón).

Oro a Vermut

El único Gran Oro en la categoría de vermuts fue para Alejandro Gallo Vermut Rojo Premium 2022 (Gallo & Quíquere Wines Tenerife), dentro de un apartado en el que se concedieron 21 medallas.

El listado de medallas de Oro en vinos blancos tranquilos incluye 4 Lías 2023 y El Lomo Listán Blanco 2025 (Afecan – El Lomo); Afrutado 2025 y Martinón Blanco Seco 2025 (Bodegas Martinón); Blanco Malvasía Aromática 2024 y Blanco Marmajuelo Seco 2024 (Bodegas El Drago); Conatvs Airam 2025 (Bodegas Conatvs); La Camuesa 2024 y La Grieta Seco 2025 (Malpaís de Maguez); La Haya Barrica 2022 y La Haya Seco 2021 (Bodega La Haya); y Platé Afrutado 2026 (Ramos y Guevara).

En tintos tranquilos, obtuvieron el Oro Capricho 2024 (Bodegas Marba); Conatvs Baboso Negro 2025 y Conatvs Tinto 2025 (Bodegas Conatvs); Engazo Familia Tafuriaste Tinto Cosecha 2023 (Vinos y Viñedos Prunet); Red Premium 2021 (Winery Burgmann Tenerife); y Tinto Vijariego Negro Barrica 2023 (Bodegas Onésima Pérez Rodríguez).

Rosados tranquilos

En rosados tranquilos, fueron premiados con Oro Conatvs Pink 2025 (Bodegas Conatvs); Cumbres de Abona Rosado 2025 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona); La Grieta Rosado 2025 (Malpaís de Maguez); Mencey Chasna Rosado Afrutado 2025 (Jottocar); y Pagos de Reverón Rosado Afrutado 2025 (Bodegas Reverón).

El medallero de Oro se completa con El Puntalito 2023 (Leandro Martín Mora) y Platé Pasión 2026 (Ramos y Guevara) en espumosos; Flor de Chasna Blanco Naturalmente Dulce 2023 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona) en dulces; Ron Añejo Selección Familiar 12 Años (Destilerías Arehucas) en espirituosos; La Mirla Sidrera 2024 (Castro & Magán) en sidras; y el AOVE Oleoteide 2025 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona).

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En cuanto a las medallas de Plata, en vinos blancos tranquilos fueron para Blanc de Noirs 2024 (Bodegas Martinón); Blanco Verdello 2023 (Bodegas El Drago); Boliche 2024 (Javier Ventura); y Papaíno Jallos 2026 (Bodega Gavias El Sordo). En tintos tranquilos, recibieron Plata Eidan Tinto Selección 2023 (Javier Ventura) y Tinto Tea 2024 (Bodegas Onésima Pérez Rodríguez). En espirituosos, Ronmiel Selección Familiar (Destilerías Arehucas) también fue distinguido con Plata.