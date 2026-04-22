7 terremotos en Canarias en lo que va de semana, cuatro registrados en el mar
El de mayor magnitud, 2.7, se localizó en el océano
En lo que va de semana el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado siete terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 o sentidos por la población. Así se desprende de los datos publicados en su página web, en los que se muestra que el de mayor magnitud tuvo lugar el lunes día 20, en el océano.
En concreto, cuatro de los seísmos de la semana se localizaron en distintos puntos del Atlántico: dos entre Tenerife y Gran Canaria, otro entre Gran Canaria y Fuerteventura y el cuarto, al norte de esta última.
Precisamente fue este último, registrado el lunes, el de mayor magnitud, con 2.7.
Registros
De forma más detallada, los otros tres terremotos se registraron en Tenerife y La Palma. De hecho, el único de la jornada de este miércoles, 22 de abril, tuvo lugar en la Isla Bonita. Fue contabilizado a las 05:19 horas al suroeste de la Villa de Mazo, con una profundidad de 13 kilómetros.
La Palma también contabilizó el primer seísmo de la semana de estas características, localizado en Tazacorte el día 20 a las 06:35 horas y a 26 kilómetros de profundidad.
Por su parte, el de Tenerife fue registrado también el lunes, al noroeste de Vilaflor. Tuvo lugar a las 12:21 horas, a una profundidad de 12 kilómetros.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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