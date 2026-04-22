La ruta canaria acapara el 70% de las muertes en los flujos migratorios hacia España

La ruta canaria mantiene su perfil más letal. Siete de cada diez muertes –el 70%– registradas en las rutas migratorias irregulares hacia España se produjeron en la ruta atlántica, que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sitúa como la segunda más mortífera del mundo, solo por detrás del Mediterráneo central, donde se registraron 1.300 fallecimientos en un corredor marcado por los continuos naufragios entre el norte de África e Italia. En el intento de alcanzar Canarias, 1.172 personas perdieron la vida en 2025. A escala global, la OIM contabiliza cerca de 8.000 muertes en rutas migratorias irregulares, de las cuales una quinta parte –1.656 personas– fallecieron en pateras con destino a España. La organización advierte, además, de que otras 1.500 muertes podrían haber ocurrido sin poder ser verificadas. En el Mediterráneo occidental, la otra gran ruta que afecta a España, se registraron 484 fallecimientos en el mar: un 1% menos que el año anterior.

Pese al descenso registrado en la ruta atlántica, los datos apuntan a que la situación no mejora sino que se transforma. Aunque las llegadas a Canarias han caído en torno a un 80%, la OIM prevé que la ruta se mantenga «dinámica y peligrosa» a lo largo de este año. El fuerte descenso de esta vía, tras años de elevada actividad, se atribuye en parte al incremento de los esfuerzos de cooperación en materia de control fronterizo y a los acuerdos bilaterales entre países de origen, tránsito y destino. Mali, Senegal y Guinea continúan siendo las principales nacionalidades en esta ruta, aunque han registrado descensos significativos en el número de salidas.

Los esfuerzos de la Unión Europea por contener los flujos migratorios han provocado además cambios geográficos en la ruta atlántica. Los puntos de partida se han desplazado hacia el sur, lo que ha añadido hasta 750 kilómetros adicionales a una travesía ya de por sí extremadamente peligrosa. Este desplazamiento se ha visto acompañado por una mayor vigilancia en los principales puntos de embarque. Como consecuencia, las personas migrantes parten cada vez más desde Gambia, Guinea y Guinea-Bissau, recorriendo más de 1.800 kilómetros hasta alcanzar Canarias. En algunos casos, los itinerarios son aún más largos: desde zonas como Guinea-Conakry, las embarcaciones llegan a cubrir hasta 2.200 kilómetros hasta islas como El Hierro.

¿Cuáles son las previsiones en la ruta atlántica?

Más allá de los cambios geográficos, la OIM estima que, debido a las presiones a lo largo de las rutas, miles de migrantes permanecen "varados" en zonas fronterizas con acceso limitado a albergues, atención sanitaria y mecanismos de protección. En paralelo, el aumento de los retornos y las reubicaciones está ejerciendo una presión adicional sobre los servicios locales, al tiempo que complica los procesos de reintegración.

La lectura de la OIM es clara: esta dinámica ha contribuido a un aumento de la inmovilidad y el estancamiento en puntos clave, lo que sitúa a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad y eleva las necesidades humanitarias en las zonas fronterizas que reciben expulsiones y devoluciones. Además, la organización estima que al menos 340.000 miembros de familias se han visto directamente afectados por estas dinámicas migratorias.

En este escenario, las llegadas al Archipiélago continúan. Ayer, Salvamento Marítimo rescató un cayuco con 12 personas a unos 13 kilómetros del muelle de Arguineguín. Todos los ocupantes eran de origen subsahariano. A esta actuación se suma la llegada de otra embarcación, que el lunes arribó al puerto de Arrecife con 22 migrantes a bordo. La patera había salido desde Tan Tan, en Marruecos. En paralelo, Canarias colabora con las autoridades de Rabat en la búsqueda de un cayuco que permanece a la deriva desde hace varios días .