Se recupera la pesca del atún rojo en Canarias tras la caída del pasado año

Las capturas de atún rojo por parte de la flota artesanal canaria se han recuperado tras la caída registrada en 2025, cuando sobró el 70 % de la cuota asignada debido a que esta especie migratoria se desplazó a otras zonas como Madeira.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, ha informado en comisión parlamentaria, en respuesta al diputado de Vox Javier Nieto, de que a estas alturas de año se suman más capturas que en todo el año pasado.

Ha subrayado que, debido a que el año pasado no se cubrió la cuota asignada a Canarias, se ha solicitado al Gobierno de España trasladar el 5 % de la cuota no consumida, lo cual ya se está aplicando.

Narvay Quintero ha explicado que además se ha modificado el sistema de acceso a la pesquería, de manera que se ha abierto la captura no solo a los atuneros cañeros, sino también a la flota artesanal en modalidad de pesca olímpica.

Esto permite que los 250 barcos de Canarias puedan participar en la campaña, ha indicado el consejero, quien ha añadido que se ha establecido un mecanismo de cierre preventivo cuando se agota la cuota para garantizar que se cumplan los límites.

Quintero ha señalado además que el Gobierno de Canarias está "totalmente en contra" del nuevo reglamento europeo de control pesquero, ya que está pensado para la flota industrial e impone obligaciones "imposibles de cumplir" por la flota artesanal.

Por ejemplo, el nuevo reglamento obliga a pesar las capturas en el barco, y luego se imponen sanciones si el peso no coincide en tierra.

Pero pesar la pesca en embarcaciones pequeñas no se puede hacer con garantías, porque se producen grandes desviaciones en la medición del peso en función del movimiento del mar y el balanceo.

También se exige en este reglamento notificar las capturas cuatro horas antes de llegar a puerto, y muchos barcos artesanales faenan menos de ese tiempo, con lo cual los pescadores tendrían que hacer la notificación antes de salir de casa, ha planteado.

Este reglamento "es inasumible para la flota pesquera canaria tal y como está planteado", y tanto el sector como el Gobierno de España han planteado su modificación, ha explicado el consejero.

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No obstante, ha admitido que "hay que hacer autocrítica", tanto las administraciones como el propio sector, puesto que el reglamento se aprobó en 2023 para su entrada en vigor en 2026 y nadie se dio cuenta de que era imposible de aplicar en el caso de los barcos pequeños.