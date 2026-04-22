Quevedo desvela la portada y la lista de temas de ‘El Baifo’

La cuenta atrás para el lanzamiento de El Baifo, el tercer y esperado álbum de Quevedo, sigue generando expectación a golpe de pistas regadas por el cantante grancanario y que anoche tuvo como nueva acción promocional el descubrimiento de la portada del disco, que ve la luz esta semana, y su tracklist de canciones.

A las 20:30 horas, Quevedo desveló en sus distintos perfiles en redes sociales la portada artística de El Baifo, que recorta al citado animal canario con un diseño colorista a cargo del artista grancanario Capi Cabrera, quien es a su vez el autor de la imagen de la carroza de Carnaval de su aplaudido videoclip Ni borracho.

Por su parte, el cantante también hizo público el listado de las 14 canciones de su nuevo proyecto discográfico, así como de todo su plantel de colaboradores, que incluye a artistas destacados, diversos y de distintas generaciones: Está en casa, Caprichoso, El Baifo, Gáldar con Tony Tun Tun, Scandic, Al golpito con Nueva Línea, 2010 y pico, Algo va a pasar con La Pantera, Lucho RK y Juseph, Flakito (la última que se compuso), Hookah y calor, Mi balcón, La Graciosa con Elvis Crespo, Ni Borracho e Hijo de volcán con Los Gofiones.

Tercer álbum

El Baifo es el tercer álbum en la trayectoria ascendente del artista grancanario quien, a sus 24 años, se ha consolidado a escala mundial como uno de los intérpretes españoles más escuchados tanto en el panorama nacional como internacional.

Este nuevo disco no solo marca el regreso de Quevedo tras su retiro temporal, sino que apuntala un nuevo registro donde la identidad canaria, espina dorsal del repertorio, se fusiona con los ritmos urbanos y propios que lo han convertido en un icono global.

Cada uno de sus títulos guarda una conexión directa con las ocho estrellas que iluminaron el pasado lunes por la noche el cielo en la playa Las Canteras, donde Quevedo reunió a centenares de seguidores y curiosos para visualizar un espectáculo de drones sin precedentes en el Archipiélago, marcando un antes y un después en la promoción musical en las Islas.

El cielo capitalino, iluminado por siluetas icónicas como el Roque Nublo, el Teide o las ocho estrellas que conforman Canarias, fue el escenario de una noche mágica que ya es historia de la música urbana. Quevedo logró reunir a más de 20.000 personas en la zona de La Puntilla tras publicar una serie de historias en Instagram con un mapa de la ubicación y la mítica frase: «y en el cielo ocho estrellas brillarán», como aperitivo promocional de un disco que promete ser la banda sonora de este 2026.