Canarias activa la prealerta por la visita del papa León XIV y pide evitar lecturas alarmistas

El Gobierno de Canarias ha querido rebajar la lectura alarmista de la prealerta declarada por la próxima visita del papa León XIV al Archipiélago. La consejera de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Nieves Lady Barreto, ha explicado que se trata de un procedimiento "formal y preventivo" cuyo objetivo es anticipar la organización del amplio dispositivo de seguridad, movilidad y logística que requerirá un acontecimiento de gran afluencia en Tenerife y Gran Canaria.

La medida fue activada por la Dirección General de Emergencias y, según la comunicación oficial, entrará en vigor a las 12:00 horas del lunes 27 de abril dentro de la situación de prealerta por evento multitudinario.

La decisión se produce en un contexto de preparativos que ya venían desarrollándose desde semanas atrás. Barreto señaló que las reuniones de coordinación se están celebrando con antelación y que están lideradas por la Delegación del Gobierno, con la participación de las administraciones implicadas en la seguridad, la movilidad y la gestión del evento. El propósito, según expuso, es hacer compatible una cita excepcional con el funcionamiento ordinario de las ciudades que acogerán los actos, limitando en la medida de lo posible las afecciones a residentes, tráfico y servicios.

Una medida preventiva ante un evento de gran afluencia

El foco principal de la visita del papa León XIV a Tenerife estará en Santa Cruz. El pontífice oficiará una misa multitudinaria el 12 de junio en el puerto de la capital tinerfeña, dentro de su viaje a España y Canarias. Ese acto está llamado a convertirse en uno de los momentos centrales de toda la agenda papal en el Archipiélago.

La previsión de una llegada masiva de fieles, visitantes y curiosos es precisamente lo que ha llevado al Gobierno canario a activar con meses de antelación la prealerta, paso previo a la situación de alerta que se aplicará durante la presencia del papa en Canarias.

Tenerife y Gran Canaria, en el centro del operativo

La agenda oficial publicada sitúa uno de los actos multitudinarios en el Estadio Gran Canaria el 11 de junio y la jornada de cierre del viaje en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife el 12 de junio. La propia organización oficial del viaje indica que las personas interesadas en asistir deben inscribirse previamente, un detalle que confirma que las autoridades trabajan ya con la expectativa de una asistencia elevada y con necesidades especiales de control de accesos y circulación.

Ese escenario obliga a preparar cortes de tráfico, desvíos, refuerzo del transporte y dispositivos especiales de seguridad. La consejera autonómica advirtió de que se espera el movimiento de miles de personas, por lo que será necesario ordenar recursos y minimizar los problemas derivados de la concentración de asistentes en puntos concretos. La medida, insistió, no responde a un riesgo extraordinario sobre la población, sino a la necesidad de ordenar con tiempo un acontecimiento fuera de lo habitual.

Posibles medidas sobre clases y teletrabajo

Entre las cuestiones que ya se están valorando en las reuniones de coordinación figura la posibilidad de aplicar medidas temporales para reducir la presión sobre la movilidad. Nieves Lady Barreto señaló que se ha planteado la opción de suspender clases o de fomentar el teletrabajo, aunque precisó que estas decisiones todavía no están cerradas y deberán concretarse en próximos encuentros entre administraciones.

En el ámbito de la función pública, la consejera defendió que el teletrabajo es una herramienta disponible para situaciones que exigen reorganizar presencialidad y desplazamientos. La idea que maneja el Gobierno es aplicarlo, en su caso, de forma selectiva y en aquellos centros donde se prevean mayores complicaciones de tráfico o saturación. Todo ello dependerá del diseño final del dispositivo y de la evolución de la planificación.