Abascal insta al obispo de Canarias a "salir de palacio" y ver los efectos de la inmigración

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al obispo de Canarias, José Mazuelos, de hacer negocio con la "inmigración ilegal" y le ha instado a "salir del palacio" y "bajar" para ver sus consecuencias.

Abascal ha respondido así en un mensaje en la red social X a las declaraciones realizadas por Mazuelos en un encuentro informativo convocado para analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la visita del papa León XIV de junio próximo.

El obispo ha advertido de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y ha opinado que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen la acogida de personas migrantes.

En respuesta, el líder de Vox ha escrito en X que "algunos que hacen negocio con la inmigración ilegal deberían salir del palacio y bajar a ver las consecuencias que tiene para los españoles. Para la sanidad, la seguridad, los salarios y los impuestos".

Este no es el primer encontronazo de Santiago Abascal con los obispos a cuenta de la inmigración.

En agosto del año pasado se mostró "perplejo y entristecido" por la posición de parte de la jerarquía eclesiástica en materia migratoria y en febrero cargó contra la "deriva" de los obispos que criticaban la postura de Vox: "Que digan misa", les espetó.