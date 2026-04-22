130 policías locales se incorporan para prestar servicio en 26 municipios canarios

Un total de 130 policías locales se incorporarán en 26 municipios canarios para "fortalecer la seguridad pública", según ha manifestado este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Durante la clausura del IV curso de acceso a la Policía Canaria, Clavijo ha subrayado que cada nuevo agente que se incorpora "hace más seguras las calles" y ha agradecido el compromiso de los efectivos, a quienes ha recordado que su labor implica "proteger, prevenir, mediar y acompañar a la ciudadanía".

Por su parte, la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha señalado que el Gobierno autonómico ha reforzado el sistema público de seguridad tanto en la Policía Local como en la Policía Autonómica, a través de convocatorias unificadas en colaboración con la Federación Canaria de Municipios.

Barreto ha indicado que el Ejecutivo ha duplicado el presupuesto de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, pasando de 2,3 a 4,7 millones de euros, y ha destacado el aumento de la presencia femenina en las promociones de policías locales.

Nueva incorporación

Asimismo, ha anunciado que en mayo se incorporarán 141 nuevos efectivos a la Academia del Gobierno de Canarias para la Policía Autonómica y que está prevista una nueva oferta pública de empleo de 150 agentes, con el objetivo de alcanzar los 579 efectivos durante la legislatura.

Los 130 nuevos policías locales se integrarán en 26 municipios, tras completar un curso de formación de cinco meses con 1.100 horas de contenido teórico y práctico en materias como seguridad vial, intervención operativa, policía judicial y atención a la ciudadanía.