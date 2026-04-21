Vuelven los bonos consumo: cerca de 1.500 comercios solicitan sumarse al programa en Canarias

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este martes durante la visita a las zonas comerciales abiertas de Triana, en Gran Canaria, que cerca de 1.500 establecimientos comerciales han solicitado hasta ahora adherirse a los bonos consumo Archipiélago. Una campaña que empezó el pasado 15 de abril y con la que se persigue incentivar el consumo en los comercios locales. Los consumidores podrán ver los establecimientos que se van sumando a la campaña en la plataforma de compra de los bonos www.bonoconsumoarchipielago.com .

Durante la jornada de hoy el consejero recorrió la zona comercia de Triana acompañado de representantes del sector comercial y constató la buena acogida de los bonos que saldrán a la venta el próximo martes, 28 de abril a las 12:00 del mediodía. El programa, financiado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionado en colaboración de las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, contará con una inversión total de 3 millones de euros, de los que 2.448.000 euros se destinan directamente a bonos, mientras que el resto cubrirá los gastos de gestión y desarrollo del programa.

Pequeños establecimientos

El vicepresidente destacó que "en un momento en el que es fundamental seguir fortaleciendo a nuestros pequeños establecimientos, este programa ayuda directamente a las familias y también a miles de autónomos y pequeñas empresas que generan empleo y mantienen vivo el tejido comercial canario". "Desde el Gobierno de Canarias seguimos apostando por medidas útiles, sencillas y con impacto real en la economía".

La cantidad destinada a bonos supondrá una inyección de 4.895.900 euros en el tejido comercial del Archipiélago, a través de la inversión directa que realizarán los consumidores en los establecimientos adheridos y la aportación del Gobierno de Canarias. Por sectores, han solicitado adherirse locales de alimentación, boutiques, calzado, deporte y tiendas de electrónica.

Cada bono tendrá un valor de 50 euros, de los que la mitad será aportada por el consumidor y la otra mitad será financiada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, a través de las Cámaras de Comercio, que actúan como gestores. Se han habilitado un total de 97.918 bonos distribuidos entre todas las islas. El usuario paga 25 euros, aunque el valor facial será el doble, 50 euros.

Características de los bonos

Los bonos podrán utilizarse únicamente en establecimientos adheridos de la isla en la que se hayan adquirido, favoreciendo así el consumo de proximidad en todo el Archipiélago. Podrán adherirse autónomos, microempresas y pequeñas empresas con establecimiento abierto al público en Canarias, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. Quedan excluidas, entre otras, las administraciones públicas, las entidades sin ánimo de lucro, los grandes almacenes, las grandes superficies, las cadenas de distribución alimentaria y determinadas franquicias y filiales de implantación nacional o internacional.

Las personas usuarias deberán ser mayores de edad, identificarse con su DNI en el momento de la compra y podrán adquirir un máximo de 4 bonos en cada isla (100 euros), pero podrá comprar por el doble de la cantidad invertida (200 euros). Los bonos serán nominativos, no transmisibles, no reembolsables y solo podrán usarse en compras presenciales, aunque serán compatibles con descuentos, promociones y rebajas del establecimiento.

Cada establecimiento adherido tendrá un máximo de 5.000 euros en canje, aunque este límite podrá ampliarse si la evolución del programa lo aconseja. Los establecimientos que podrán participar serán los de electrónica, informática, telefonía, bricolaje, jugueterías, moda y complementos, deportes, entre otros.

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La distribución de bonos por islas es el siguiente: Tenerife, 35.988; La Palma, 5.245; La Gomera, 3.453; El Hierro, 2.952; Gran Canaria, 35.456; Lanzarote, 8.195; y Fuerteventura, 6.629.