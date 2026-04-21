Se reabre el debate sobre la seguridad marítima en Canarias: un superpetrolero navega a solo nueve millas de La Gomera

El tránsito del buque petrolero Front Challenger, de 275 metros de eslora, a escasas nueve millas de La Gomera ha encendido el debate sobre la seguridad marítima en Canarias. Aunque su navegación es completamente legal bajo el concepto de “paso inocente”, expertos advierten de que este tipo de situaciones son “poco recomendables” por el riesgo potencial que implican.

El buque, que navegaba en lastre, o lo que es lo mismo, sin carga, puede transportar más de 500 toneladas de combustible para su propio consumo, lo que incrementa la preocupación en caso de incidente en una zona especialmente sensible.

Tránsito legal en una zona marítima de alto valor ambiental

El recorrido se produjo dentro de la Canary Islands ZMES (Zona Marítima Especialmente Sensible) y del sistema de separación de tráfico marítimo (TSS) implantado entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para ordenar el paso de grandes buques y minimizar riesgos.

Aunque no se trata de un “petrolero fantasma” ni de una embarcación irregular, su cercanía a las islas no es habitual y pone de relieve las limitaciones del sistema actual, centrado principalmente en la monitorización del tráfico.

Riesgo potencial y falta de respuesta inmediata

El principal problema, según voces del sector, no es la legalidad del tránsito, sino la capacidad de reacción ante una emergencia. En caso de que el buque quedara sin gobierno, surge la incógnita de cuánto tardaría un remolcador de altura en llegar para evitar una deriva peligrosa hacia la costa.

El buque de carga estadounidense 'Cape Texas' fondea en Gran Canaria / José Carlos Guerra

Este tipo de escenarios, que suelen producirse en condiciones meteorológicas adversas, recuerdan a incidentes pasados y refuerzan la necesidad de mejorar los protocolos de actuación.

Debate sobre un sistema de guardacostas en Canarias

La situación ha reavivado la discusión sobre la creación de un cuerpo de guardacostas unificado en España, con presencia permanente y capacidad operativa en aguas cercanas al archipiélago.

Actualmente, España mantiene un sistema eficaz de vigilancia marítima, pero de carácter principalmente pasivo, lo que limita la intervención inmediata en casos críticos.