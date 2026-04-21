La presión sobre los Parques Nacionales cae por primera vez en cinco años: las joyas naturales de Canarias pierden 166.000 visitantes en 2025

El Teide, Timanfaya, Garajonay y La Caldera de Taburiente recibieron el año pasado un total de 8,2 millones de visitantes, lo que supone 166.750 menos que el año anterior. Los Parques Nacionales de Canarias han rebajado así, por primera vez en un lustro, la presión antrópica que, en casos como el de Las Cañadas del Teide, es una de las circunstancias que amenazan con un colapso inminente de su ecosistema. La comunidad científica considera el descenso "esperanzador", pero recuerda que esta reducción, de apenas el 2%, debe continuar y ser mucho mayor para poder evitar la degradación de estas joyas naturales del Archipiélago.

Tal y como se extrae de los datos actualizados proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica referentes al año 2025, este descenso de visitantes se ha notado especialmente en el Teide que, habiendo soportado la presión de 5,1 millones de personas en tan solo un año, ha perdido 129.444 visitantes.

Más de 14.000 visitas al día en el Teide

No obstante, y pese a esta disminución, el frágil ecosistema del Teide sigue soportando cada día la visita de 14.000 personas, una afluencia que llega a su pico máximo en agosto, cuando pueden transitar por las laderas del gran volcán más de 15.000 personas cada día. De hecho, a día de hoy, el Teide se visita tanto como los cuatro Parques Nacionales de Canarias hace una década.

"Es el Parque Nacional más visitado de España y uno de los más concurridos del mundo", recuerda el ingeniero de montes Jaime Coello. Por esa razón, para el también director de la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello, estas cifras –por mucho que hayan disminuido– son "desorbitadas". Para Coello, haría falta una reducción muy sensible en la afluencia para poder reducir el impacto que estas visitas, unidas a los efectos del cambio climático y las especies invasoras, están generando en este ecosistema de alta montaña.

Varias personas visitan las inmediaciones del Teide a pie tras acudir en guagua por la operación nevada. / Arturo Jiménez

Para el delegado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias, Manuel Nogales, el descenso de presión antrópica sobre el Parque Nacional del Teide es una buena noticia, pero también considera que el volumen de visitantes diarios sigue siendo "demasiado". En este sentido, y aunque ninguno sabría dar una cifra concreta de cuál sería el número de visitas óptimas al Teide –para eso se necesitaría un estudio sobre la capacidad de carga–, Coello se aventuraría a decir que esta cifra debería reducirse al menos a la mitad.

En una entrevista a Canarias Radio, el ahora director del Parque Nacional del Teide, José Luis Esquivel, advirtió que el número de visitantes diarios debía reducirse al menos a la mitad. "Con la mitad estaríamos en una mejor situación", afirmó en dicha entrevista.

Timanfaya, el segundo más visitado

El Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, es el segundo más visitado de Canarias. La ruta de volcanes acudieron 1,4 millones de personas. La ruta de los volcanes pierde así visitantes por segundo año consecutivo. En el caso de la ruta de los volcanes, este último año ha perdido 88.500 visitas, que sumadas a las de 2024 ya son 226.000 menos que en 2023. De hecho, Timanfaya no ha recuperado las cifras de afluencia previas a la pandemia, cuando recibía 1,6 millones de visitas.

"Esta Parque está preparando su nuevo Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG)", revela Nogales, que insiste en que uno de los retos de esta nueva directiva es "organizar las visitas". Y es que si bien Lanzarote ha sido pionera en poner coto al acceso con vehículo privado a su Parque Nacional, no lo ha hecho así con sus entradas. "La guagua está muy bien, pero en el acceso se forman muchas colas y se desluce la calidad de la visita", insiste Nogales.

Garajonay cerca de Timanfaya

El tercer parque más visitado es el de Garajonay, en La Gomera, que este año aumenta su afluencia, aunque lo hace en menor proporción que los años previos. En concreto, en 2025 recibió 1,3 millones de visitantes, 14.000 más que el año anterior. "Lo que sorprende es lo cerca que está ya de las cifras de Timanfaya", remarca Nogales, que insiste la buena gestión que se está haciendo de Garajonay. "Este año quieren sacar el PRUG a información pública y está muy bien, es muy ambicioso y cuenta con un modelo a seguir", destaca.

En Garajonay y en el Teide no solo se han recuperado las cifras previas a la pandemia, sino que a día de hoy, son más visitados que antes de que estallara la crisis del coronavirus. El Teide recibe 600.000 personas más al año, lo que supone un incremento de la afluencia en 1.800 personas más al día. Garajonay recibe hoy 300.000 personas más al año, lo que corresponde a 950 más al día.

El difícil acceso reduce las visitas

Por su parte, La Caldera de Taburiente, en La Palma, crece en 37.000 visitantes, y roza las cifras prepandémicas. En 2025, este Parque Nacional recibió a 401.117 visitantes, lo que supone la cifra más alta desde 2019. "Que sea el menos visitado nos invita a reflexionar sobre la gestión de la movilidad", recalca Coello.

Control de acceso al Teide durante una operación nevada. / Arturo Jiménez

Para el director de la Fundación Telesforo Bravo es precisamente en la facilidad para adentrarse en el Parque a través de vehículo privado lo que está detrás de este vaivén de cifras. Cabe recordar que el acceso al corazón de la Caldera de Taburiente es difícil y, prácticamente, se debe realizar a pie.

Por esta razón, Coello defiende que el modelo que se debe seguir para lograr una mejora en la salud de los Parques Nacionales –y especialmente el del Teide– está en la gestión de la movilidad. "Es ahí donde se puede disminuir más la presión", insiste el ingeniero de montes. A su juicio, lo óptimo para conseguir un menor número de visitas al pico más alto de España sería ordenar el flujo de visitantes con cuatro intercambiadores: en Guía de Isora, Vilaflor, La Orotava y La Esperanza. "Sería mucho más efectivo que centralizar todo en el Portillo Alto", insiste.