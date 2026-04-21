La Policía Canaria inicia el lunes el traslado ordinario de menores con medidas judiciales

La Policía Canaria comenzará el próximo lunes a efectuar los traslados ordinarios de menores con medidas judiciales, según el protocolo de actuación acordado entre la Delegación del Gobierno en Canarias y la Consejería regional de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana y la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, han firmado este martes el protocolo mediante el cual la Policía Canaria asumirá de forma progresiva y hasta disponer de los medios suficientes el traslado de estos menores, según han informado.

Se trata de traslados de menores con medidas judiciales a los juzgados, a citas médicas, entre islas o por nuevos ingresos en los centros de menores que hasta ahora hacían en Canarias efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pero que, con los incrementos previstos de plantilla de la Policía Canaria, irá asumiendo íntegramente la comunidad autónoma, que es la que tiene las competencias en la materia, ha recordado Pestana.

En virtud del protocolo suscrito, en una primera fase se establece un horario diurno, de lunes a viernes, para la actuación por parte de los efectivos del Cuerpo General de Policía Canaria en los traslados de los menores con medidas judiciales.

En este primer periodo se excluyen los traslados en fines de semana y festivos, las actuaciones en horario nocturno y los traslados urgentes o no programados, que continuarán desarrollándose por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, sin perjuicio de que puedan asumirse de forma excepcional por Policía Canaria si existen recursos disponibles.

También se ha acordado mantener una coordinación permanente entre los distintos cuerpos policiales implicados, con la celebración de reuniones periódicas de seguimiento para evaluar la operativa y ajustar los procedimientos y favorecer la colaboración en situaciones excepcionales.

Una vez consolidada esta fase y coincidiendo con la incorporación progresiva de efectivos a la Policía Canaria, se procederá al levantamiento gradual de los límites establecidos e irán asumiéndose el resto de traslados por parte del cuerpo autonómico hasta hacerse cargo de su totalidad.

El protocolo es consecuencia de las reuniones celebradas por los dos grupos de trabajo creados en cada una de las provincias canarias para la asunción gradual de esta competencia, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y su desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio.

Barreto ha recalcado que "era imprescindible cumplir con el mandato de la Junta de Seguridad Canarias-Estado de 2019 y poder ejercer esta competencia conociendo toda la información que se ha trasladado en los grupos de trabajo, que han celebrado dos reuniones por provincia".

La consejera ha mostrado su satisfacción porque esta competencia se asuma progresivamente, en función de la incorporación de efectivos al Cuerpo General de la Policía Canaria, con una planificación pactada y desde el respeto institucional, y ha confiado en que se pueda asumir del todo cuando se incorporen los 141 nuevos efectivos de la promoción que entra en mayo y con los refuerzos previstos en Gran Canaria y Tenerife.

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Además, ha dicho que se convocarán otras 150 plazas y se tiene que sacar una Oferta Pública de Empleo con 250 plazas.