El jilguero europeo, el ave que puedes encontrar en Canarias pero que ha sufrido una grave caída de población en las últimas décadas
Esta pequeña ave, fácilmente reconocible por su cara roja y alas amarillas, se reproduce en todo el país, pero su futuro es incierto debido a diversas amenazas
El jilguero europeo o jilguero común es un ave pequeña y colorida que habita por todo el continente. En España se ha reproducido tanto en la zona peninsular como en las islas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Su gran expansión hace fácil encontrarla por todo el archipiélago, aunque hay islas como La Palma, El Hierro y La Graciosa donde fue más difícil catalogarla, según apunta SEO/Birdlife.
Debido a sus características, es fácil de identificar. En concreto, se trata de un ave con la cara roja y una franja amarilla sobre sus alas, que resalta por su belleza y por su alegre canto.
Su alimentación se basa en las semillas, aunque en la época de cría también come algunos insectos.
Preocupación en España
Aunque se trata de un ave muy extendida en España, existe una gran preocupación sobre su futuro, debido a la gran caída de población sufrida en las últimas décadas. En concreto, según señala EFE Verde, con datos de SEO/BirdLife, la población de jilgueros ha sufrido una caída considerable en las últimas décadas, que es especialmente "crítica" en los meses de primavera.
En concreto, se trata de un descenso de hasta un 43% con respecto a los datos de 1998.
Amenazas
En concreto, esta ave se enfrenta a graves amenazas que están dañando su población, desde los impactos del modelo agrario hasta la captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad, explica SEO/Birdlife. Así, el uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en entornos en los que estas aves encuentran su alimento provoca pérdidas significativas cada temporada.
Ave del año
El jilguero europeo ha sido elegido por SEO/Birdlife como el ave del año a través de una votación pública en la que competía con la alondra común y el cormorán moñudo.
Esta campaña busca visibilizar las amenazas que sufren las aves y promover un diálogo sobre la importancia de conservar la biodiversidad y fomentar un modelo de agricultura más respetuoso con la naturaleza.
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