El Gobierno de Canarias convoca el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026 e incluye los vermuts

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha abierto la convocatoria del Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026, una cita con la que el Gobierno de Canarias busca reconocer y dar visibilidad a las mejores producciones vitivinícolas del Archipiélago con Denominación de Origen Protegida (DOP).

La gran novedad de esta edición está en la entrada de los vermut al concurso, una incorporación con la que el certamen amplía su alcance ante el creciente protagonismo que este tipo de elaboración ha ido ganando en las islas en los últimos años.

Tenerife y El Hierro serán las sedes del certamen

El concurso se celebrará en El Hierro del 12 al 14 de mayo de 2026 y continuará en Tenerife el 19 de mayo. Según explicó el director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, el objetivo es promocionar los vinos canarios y reforzar su posicionamiento en el mercado con un distintivo de calidad reconocido.

La iniciativa busca servir también de apoyo a las bodegas del archipiélago en la comercialización de sus producciones, en un contexto en el que el consumidor es cada vez más exigente y el mercado más competitivo.

¿Qué vinos pueden participar?

En esta edición podrán presentarse vinos blancos y tintos tranquilos producidos en la vendimia 2024-2025, 2022-2023 o anteriores, además de elaboraciones semisecas, semidulces, dulces, malvasías dulces, rosados secos, vinos de licor, vinos de tea y espumosos.

A esa lista se suma ahora la nueva categoría de vermut, una de las principales incorporaciones de Agrocanarias 2026. Y una producción que ha adquirido protagonismo en las Islas en los últimos años.

Las producciones que se presenten deberán corresponder a partidas calificadas, estar embotelladas, comercializadas bajo una marca disponible en el mercado y ajustarse a la legislación vigente del sector.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 5 de mayo de 2026. Las muestras deberán entregarse hasta el 7 de mayo en las instalaciones del ICCA en la Estación Enológica (Bodega Experimental), situada en Valle de Guerra, en Tenerife.

Cata ciega y premios

El concurso volverá a regirse por el sistema de cata ciega, de modo que el panel de especialistas evaluará cada muestra sin conocer su procedencia.

En total, una veintena de catadores y catadoras expertos en análisis de productos agroalimentarios serán los encargados de otorgar las Grandes Medallas de Oro, Medallas de Oro y Medallas de Plata.

Además, también se concederán varias distinciones especiales, entre ellas: mejor vino de Canarias, mejor vino elegido por los enólogos de Canarias, mejor vino ecológico de Canarias, mejor elaboración de vermut de Canarias, y mejor imagen y presentación

Premio a las bodegas ganadoras

Las elaboraciones galardonadas podrán usar durante un año el distintivo oficial del premio obtenido, una herramienta que puede reforzar su posicionamiento comercial y su proyección promocional.

Además, las producciones distinguidas participarán en diferentes acciones de promoción impulsadas por el ICCA a lo largo del año.

El organismo también asumirá los gastos de inscripción y logística para la participación de las bodegas admitidas en el concurso anual del CERVIM, centrado en la viticultura de montaña, y también los costes logísticos para el certamen nacional que determine el Consejo de la Viña y el Vino.

Con esta nueva convocatoria, Agrocanarias vuelve a situarse como uno de los principales escaparates del sector vitivinícola del archipiélago, en una edición que no solo reconocerá la calidad de los vinos con DOP de las islas, sino que también abre la puerta a nuevas elaboraciones como el vermut, cada vez más presente en la producción canaria.