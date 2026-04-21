Casi 19 millones para convertir al GTC en un cazador de asteroides peligrosos

El Gran Telescopio de Canarias(también conocido como GTC o Grantecan) se convertirá en un cazador de asteroides peligrosos para la Tierra en apenas siete años. A través de una inversión de casi 19 millones de euros, el Estado va a financiar la instalación de un nuevo instrumento científico que le permitirá obtener observaciones en dos rangos: el visible y el infrarrojo cercano. Una capacidad técnica que le permitirá observar mejor los fenómenos transitorios –método para la detección de exoplanetas– a grandes distancias así como convertirse en defensor planetario, ya que podrá captar asteroides potencialmente peligrosos cuando aún estén muy lejos de la Tierra.

Así lo ha avanzado el Consejo de Ministros, que a propuesta del Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), ha aprobado este martes una inversión de 18,7 millones de euros para el desarrollo de este instrumento denominado “Proyecto OPTIR”.

Siete años de proyecto

El desarrollo del instrumento se llevará a cabo mediante un proceso de Compra Pública de Innovación, que incluirá todas las fases del proyecto: diseño, fabricación, realización de pruebas, transporte, integración y puesta en funcionamiento. Está previsto que el diseño y la construcción se completen en un periodo de 7 años.

Esta iniciativa implicará la colaboración de instituciones científicas, universidades y empresas, favoreciendo la transferencia de conocimiento y consolidando la experiencia acumulada a lo largo de más de dos décadas en el Grantecan.

Cabe recordar que, a día de hoy y con sus 10,4 metros de diámetro, el GTC es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo en funcionamiento. El telescopio está ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, a 2.400 metros de altitud.

Sus capacidades técnicas actuales le permiten observar el universo en luz visible y en infrarrojo cercano, lo que permite estudiar desde objetos del sistema solar hasta galaxias muy lejanas, estudiar la formación de estrellas y planetas, analizar la evolución del universo, investigar agujeros negros y estudiar la materia y la energía oscuras.

(Habrá ampliación)