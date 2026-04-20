La ULPGC y la ULL unen fuerzas por la investigación educativa en Canarias: una nueva cátedra, presentación del último máster y 84.000 euros en proyectos de innovación pedagógica

Las universidades públicas canarias apuestan por la colaboración sobre la competición. Ese es el mensaje que el vicerrector de Docencia de la Universidad de La Laguna (ULL), José Manuel García, transmitió en el acto de apertura de la V Semana de Investigación Educativa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), celebrado este lunes: una Cátedra de Innovación Educativa con Producción Social y la presentación del nuevo Máster en Competencias Digitales Docentes y de dos convocatorias de proyectos de renovación pedagógica (una propia y otra interuniversitaria), que contarán con una inversión total de 84.000 euros, son algunas de las novedades destacadas durante la ceremonia.

En el acto inaugural intervinieron, además de García, el vicerrector de Titulaciones e Innovación Educativa, Luis Hernández (ULPGC); el viceconsejero de Universidades, Ciro Gutiérrez, y los decanos de las Facultades de Ciencias de la Educación, Esperanza Ceballos (ULL) y Germán Gallardo (ULPGC).

Mejor tesis doctoral internacional

Tras la apertura, se otorgó un reconocimiento al profesor de Didáctica de la Matemática de la universidad grancanaria, Rubén Lijó, por su premio a la mejor tesis doctoral internacional en el campo de la Educación en Ingeniería, otorgado en el mes de noviembre por el Institute of Electrical and Electronics Engineers en Nashville, Estados Unidos.

El evento, que se organiza junto a la ULL y se extenderá hasta el 24 de abril, busca fomentar la investigación a nivel educativo y potenciarla mediante la creación de sinergias entre los grupos investigadores y de innovación pedagógica, así como buscar vías de colaboración con la institución académica tinerfeña. En este sentido, Gallardo destacó el programa conjunto de Doctorado en Ciencias de la Educación y la tercera edición de la convocatoria de proyectos interuniversitaria del Archipiélago.

Junto a la cátedra y las presentaciones, se celebrará el I Certamen Tu Tesis en Investigación Educativa en 5 Minutos, en el que doctorandos de la ULPGC y la ULL en la materia expondrán con su trabajo bajo criterios de claridad, síntesis y relevancia científica. De igual manera, Hernández anunció que en mayo se lanzará una aplicación de grupos de innovación educativa, cuyo objetivo es facilitar las vías de colaboración entre investigadores.

Talleres y ponencias

El programa de las jornadas recoge una serie de ponencias en su itinerario, que tendrán lugar mañana, el jueves y el viernes. Por otro lado, el 21 y 22 de abril tendrá lugar un taller de Inteligencia Artificial aplicada a la docencia. Para poder participar, es necesaria la inscripción previa a través de la web de la ULPGC.

Hernández aseguró que la investigación «no consiste solamente en producir conocimiento», si no que es necesario «cuestionar y repensar» los métodos de enseñanza. Para el vicerrector, la investigación aporta un valor añadido a la docencia para que sea «más crítica, reflexiva y pertinente para afrontar la actualidad».

Excelencia a través de la innovación

El vicerrector García destacó que la innovación educativa «constituye, hoy en día, uno de los pilares que sostiene el desarrollo de los sistemas educativos» de la sociedad. En ese sentido, añadió que es imposible «alcanzar la excelencia académica» si no se actualizan los métodos didácticos y se sigue «enseñando como hace 20 años a los estudiantes que vivirán en el mundo de dentro de 20 años».

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Por su parte, el viceconsejero Gutiérrez halagó el programa de la V Semana de Investigación Educativa y valoró que «abre espacios para analizar el contexto educativo en Canarias», a la par que «presenta nuevas propuestas formativas». Al respecto de los avances tecnológicos, concretó que debe situarse en un plano muy concreto, «su aplicación en el aula», y que «su valor depende del uso» que se haga de ella. «Introducir tecnología sin orientación no mejora la enseñanza», criticó Gutiérrez, quien aseguró que desde la Consejería darán soporte a quienes investigan y facilitarán que ese conocimiento tenga recorrido.