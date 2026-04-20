La Ruta del Libro convierte a La Laguna en un escenario cultural con más de 40 actividades y 17 librerías implicadas

Las librerías han dejado de ser únicamente espacios comerciales para convertirse en lugares de encuentro, conversación y creación. Esa transformación se hace visible estos días en La Laguna, donde la segunda edición de La Ruta del Libro convierte escaparates, estanterías y rincones de lectura en escenarios vivos con motivo del Día del Libro. Durante seis días, hasta el sábado día 25, Aguere despliega una intensa programación que sitúa a estos comercios en el centro de la vida cultural.

La iniciativa reúne más de 40 actividades distribuidas en 17 librerías y espacios culturales. Firmas de autores, presentaciones, recitales poéticos, sesiones de micro abierto o cuentacuentos dibujan una agenda diversa que invita a redescubrir las librerías como algo más que puntos de venta, puesto que se trata de auténticos agentes culturales de proximidad. En el corazón de la iniciativa está el llamado Pasaporte de La Ruta del Libro, una herramienta que invita a la ciudadanía a recorrer las librerías del municipio. Cada compra se traduce en un sello, y completar el itinerario abre la puerta al sorteo de un viaje a El Hierro. Más allá del incentivo, la propuesta busca tejer una red de complicidades entre lectores, libreros y autores.

Más allá del negocio

Para quienes trabajan cada día entre libros, esta semana supone un escaparate, pero también una reivindicación. Andrés Conesa es el propietario de Librería El Refugio y lo resume con claridad: "Es una iniciativa maravillosa que encaja con nuestro modelo, porque aquí cada semana hay actividad. Tener programación diaria con apoyo institucional es algo fundamental".

Ese pulso constante es también el que defiende Elsa Ávila, directora general de Librerías Diocesanas. En el caso de La Laguna, el establecimiento lleva abierto desde 1990. En cuanto a la Ruta del Libro, declara que "es una iniciativa muy necesaria para apoyar a los pequeños comercios y mantener vivo el mundo del libro en la vida de los vecinos", indica la comerciante, quien añade que la programación en este espacio durante estos días incluye presentaciones, charlas sobre espiritualidad, dramatizaciones literarias y actividades familiares, que son reflejo de la amplia concepción que poseen de la cultura.

Insiste en que las librerías ofrecen algo más que no se encuentra en otros espacios y eso es la cercanía. "Recomendamos, orientamos, buscamos libros especiales", resume Ávila, quien añade que esa atención personalizada "es nuestro valor diferencial frente a las grandes superficies o el entorno digital".

Resistencia y reivindicación

La realidad, sin embargo, no es sencilla porque existen una gran competencia de las grandes cadenas, a lo que se suma el auge del libro digital y la fragilidad del pequeño comercio. "Estamos en un momento difícil, pero también nos enfrentamos a un reto que nos obliga a superarnos", reconoce Elsa Ávila, quien concluye: "No podemos permitir que cierre una librería más, porque con cada cierre se pierde una parte de nuestra cultura".

Una visión que comparte Ana Castilla, al frente de El Pequeño Baobab, un proyecto reciente (abrió sus puertas en 2024) centrado en el público infantil. Para ella, iniciativas como La Ruta del Libro son imprescindibles para "posicionar el libro donde merece". En su espacio, los más pequeños participarán estos días en cuentacuentos, talleres musicales y presentaciones de autores locales. "Las librerías pequeñas transmiten amor por la lectura, y eso es clave para formar lectores críticos", afirma.

Una mujer mira libros en La Laguna. / Maraía Pisaca

Castilla también apunta a una realidad cambiante puesto que, antes, el Día del Libro "se vivía con más intensidad a través de las ferias, y muchas personas esperaban meses para poder conseguir el título que tanto deseaban, pero ahora, en muchos lugares pasa desapercibido". Por eso, defiende la necesidad de innovar y extender actividades como la Ruta del Libro durante todo el año.

La Laguna lee

Pero en esta segunda edición, la Ruta del Libro no se limita únicamente a dinamizar las librerías, sino que conecta con otras propuestas culturales que se desarrollan en paralelo, como el Festival Internacional de Títeres La Laguna Titiritando, que tendrá lugar entre el jueves 23 al sábado 25 de abril en la plaza del Adelantado. Además, en las calles, la programación se traduce en escenas cotidianas que rompen la rutina y se esperan lectores que hojean novedades, familias que asisten a talleres, autores que firman ejemplares y conversaciones improvisadas entre estanterías. Así, presentaciones como las de Saquen sus muertos, de Rayco Pulido, o La voz en la rotura, de María Vera, convivirán con recitales poéticos, maratones de lectura y propuestas híbridas como Sumérgete en la bañera de La Panera.

Los organizadores de esta iniciativa aseguran que la clave se encuentra en el ambiente que se genera puesto que La Ruta del Libro permite recorrer una ciudad como La Laguna libro a libro y todo ello invita a detenerse, a escuchar y a compartir.

Comunidad

La Ruta del Libro consolida una idea que gana fuerza en meses como este: la cultura no es solo un producto, sino una herramienta de cohesión social. Las librerías, en este contexto, actúan como centros neurálgicos que conectan a la comunidad, generan diálogo y alimentan el pensamiento crítico. Tanto para los organizadores de la iniciativa como para los negocios laguneros, el reto ahora es mantener ese impulso más allá del mes de abril. Todos ellos coinciden en la necesidad de reforzar el apoyo institucional y ampliar la programación durante los doce meses porque, recuerda Ávila, "leer es aprender, soñar y vivir otras vidas", pero también es una forma de construir comunidad.

Así, La Laguna se convierte estos días en una gran biblioteca compartida gracias al trabajo incansable de las librerías, que se encuentran abiertas al público como espacios culturales y tienen la capacidad de transformar una ciudad entera en un entorno participativo y familiar.