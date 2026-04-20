La Orquesta Sinfónica de Tenerife regresa a la escena internacional con un concierto en el Concertgebouw de Ámsterdam

La Orquesta Sinfónica de Tenerifevuelve a formar parte del mapa internacional de la música clásica con su debut en el Concertgebouw de Ámsterdam, una de las salas más prestigiosas del mundo. La actuación, prevista para el próximo 9 de julio, marcará además el regreso de la formación a los escenarios internacionales tras 17 años sin actuar fuera de las fronteras españolas. Su último viaje fuera fue a Pekín.

El concierto forma parte de la programación estival del auditorio neerlandés y se presenta como una plataforma de proyección cultural para Tenerife. Bajo el título Spanish Summer Night, la propuesta combina repertorio español y europeo, aunque con un marcado carácter identitario. La orquesta estará dirigida por el director invitado de la Sinfónica, Pablo González, y contará con el guitarrista Rafael Aguirre como solista para la pieza Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

Programa

El programa para esta próxima actuación se completa con Riojana, de la compositora canaria Laura Vega; una selección de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, de cuyo nacimiento se conmemoran ahora 150 años; y el Bolero de Maurice Ravel. Se trata, de este modo, de una combinación que proyecta una imagen "sólida y reconocible" de la Sinfónica, expresó el director gerente del Patronato Insular de Música, Daniel Broncano.

Precisamente, el responsable afirmó que este concierto llega en un momento de fortaleza interna para la formación musical tinerfeña puesto que la Sinfónica ha alcanzado en las últimas temporadas cifras récord de asistencia y ha ampliado su impacto con un centenar de iniciativas educativas y sociales, desde actuaciones en centros escolares hasta proyectos en ámbitos penitenciarios. Esta expansión ha contribuido a reforzar su papel como agente cultural vertebrador en la Isla.

Embajadora

El regreso a los escenarios internacionales de la formación isleña responde también a una estrategia más amplia del Cabildo de Tenerife que trata de vincular cultura y turismo. De este modo, las autoridades insisten en que la orquesta es uno de los principales embajadores de Tenerife, capaz de proyectar una imagen de excelencia que complementa su tradicional atractivo como destino vacacional. En este sentido, la cita de Ámsterdam se interpreta como una oportunidad para consolidar la presencia de la Isla en mercados europeos clave, como el holandés, que ha crecido notablemente en los últimos cuatro años.

El Concertgebouw, por su parte, ha acogido históricamente a algunas de las mejores orquestas del mundo, lo que convierte este debut en un reconocimiento implícito al nivel artístico de la formación tinerfeña, afirmó Daniel Broncano. Compartir escenario con instituciones de referencia internacional supone un "antes y un después" en la trayectoria de la formación. Broncano también aseguró que este debut "culmina una etapa de recuperación de la presencia internacional de la Orquesta". Actuar en el Concertgebouw no solo tiene un valor artístico, sino también simbólico, puesto que demuestra que la Sinfónica puede competir en los circuitos más exigentes con una propuesta propia.

Preparación

Con la vista puesta en el 9 de julio, Sinfónica de Tenerife afronta este compromiso con una mezcla de responsabilidad y entusiasmo. La cita no solo marca su regreso al exterior, sino que reafirma su aspiración de consolidarse como una de las grandes orquestas españolas en el panorama internacional para, de este modo, llevar el nombre y la identidad cultural de Tenerife a uno de los epicentros de la música clásica mundial.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, destacó que esta cita "posiciona a Tenerife en uno de los grandes escaparates culturales de Europa" y defendió el papel de la cultura como motor de prestigio y proyección exterior.

Estrategia

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, puso el acento en la dimensión estratégica del evento del 9 de julio. "La música se convierte en un vehículo privilegiado para mostrar nuestra identidad, talento y capacidad creativa", afirmó y habló además sobre la conexión que existe entre Tenerife y Países Bajos, uno de los mercados emisores más relevantes para la Isla. Melwani destacó que la iniciativa va más allá del concierto, ya que incluirá acciones paralelas de promoción, como la difusión de productos locales puesto que antes del concierto se podrán degustar vinos y queso de la Isla.

El consejero de Cultura, José Carlos Acha, calificó la actuación como "un hito en la historia de la Orquesta y de la vida cultural de la Isla". Acha recordó que, tras años sin formar parte de los circuitos internacionales, la Sinfónica retoma ahora su actividad y da "un paso decisivo" hacia su consolidación exterior.