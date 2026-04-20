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MG Canarias, del Grupo Canaauto, presenta el nuevo MGS6 EV y activa sus Family Days hasta el 30 de abril

MG Canarias, del Grupo Canaauto, presenta el nuevo MGS6 EV y activa sus Family Days hasta el 30 de abril

MG Canarias, del Grupo Canaauto, presenta el nuevo MGS6 EV y activa sus Family Days hasta el 30 de abril / ED

El Día

El Día

MG Canarias continúa consolidando su crecimiento en el Archipiélago como parte del Grupo Canaauto, ampliando su gama con propuestas que combinan innovación, diseño y accesibilidad. En este contexto, la marca presenta el nuevo MGS6 EV, un SUV 100% eléctrico que llega para reforzar su posicionamiento dentro del segmento de los eléctricos familiares.

El nuevo MGS6 EV destaca por su equilibrio entre prestaciones y eficiencia, ofreciendo hasta 530 km de autonomía WLTP, una batería de 77 kWh y un sistema de carga rápida capaz de pasar del 10 al 80% en apenas 38 minutos. Todo ello, acompañado de un diseño moderno, tecnología avanzada y un enfoque práctico pensado para el uso diario.

Este lanzamiento se enmarca en un momento clave para la marca, que celebra su crecimiento con la campaña Family Days, vigente hasta el 30 de abril. Bajo el concepto “crece la familia, crecen los descuentos”, MG Canarias refuerza su apuesta por acercar la movilidad eléctrica a más conductores, con condiciones especiales en una gama cada vez más amplia y adaptada a diferentes necesidades.

MG Canarias, del Grupo Canaauto, presenta el nuevo MGS6 EV y activa sus Family Days hasta el 30 de abril

MG Canarias, del Grupo Canaauto, presenta el nuevo MGS6 EV y activa sus Family Days hasta el 30 de abril / ED

Además, todos los modelos MG cuentan con el respaldo de los 7 años de garantía, uno de los pilares de confianza de la marca, junto al servicio y la experiencia del Grupo Canaauto en Canarias.

Nuevo MGS6 EV.

Más gama, más tecnología y ahora, más ventajas.

Descúbrelo en MG Canarias y aprovecha los Family Days hasta el 30 de abril.

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