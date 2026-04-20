El IGN registra tres terremotos este lunes en Canarias, uno de ellos de magnitud 2.7

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrados este lunes, 20 de abril, tres terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 en Canarias.

En concreto, los tres seísmos fueron localizados al sur de Tazacorte (La Palma), en Vilaflor (Tenerife) y en el Atlántico, siendo este último el de mayor magnitud, con 2.7, mientras que los otros tuvieron 1.7 y 1.5, respectivamente.

Registros

El de Tazacorte se contabilizó a las 06:35 horas a 26 kilómetros de profundidad. El siguiente se produjo a las 10:46 horas, al norte del archipiélago y con una profundidad de 32 kilómetros, y el más reciente, a las 12:21 horas, al noroeste de Vilaflor, a 12 kilómetros de profundidad.

Otros seísmos

Además de los tres seísmos registrados este lunes, durante el fin de semana el IGN ha contabilizado otros cuatro. En este caso, tres tuvieron lugar el sábado (Guía de Isora, Fuencaliente y dos en el Atlántico) y con magnitud entre 1.5 y 1.8.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: