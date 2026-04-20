El IGN registra tres terremotos este lunes en Canarias, uno de ellos de magnitud 2.7
Este se localizó en el Atlántico
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrados este lunes, 20 de abril, tres terremotos de magnitud igual o superior a 1.5 en Canarias.
En concreto, los tres seísmos fueron localizados al sur de Tazacorte (La Palma), en Vilaflor (Tenerife) y en el Atlántico, siendo este último el de mayor magnitud, con 2.7, mientras que los otros tuvieron 1.7 y 1.5, respectivamente.
Registros
El de Tazacorte se contabilizó a las 06:35 horas a 26 kilómetros de profundidad. El siguiente se produjo a las 10:46 horas, al norte del archipiélago y con una profundidad de 32 kilómetros, y el más reciente, a las 12:21 horas, al noroeste de Vilaflor, a 12 kilómetros de profundidad.
Otros seísmos
Además de los tres seísmos registrados este lunes, durante el fin de semana el IGN ha contabilizado otros cuatro. En este caso, tres tuvieron lugar el sábado (Guía de Isora, Fuencaliente y dos en el Atlántico) y con magnitud entre 1.5 y 1.8.
¿Qué hacer durante un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo.
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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