Diez años más para el Fondo de Desarrollo de Canarias con dos objetivos clave: vivienda y mayores

Diez años más para el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que contará con dos objetivos clave: la vivienda y los mayores. Con este firme propósito, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, informó este lunes tras el Consejo de Gobierno sobre los detalles de la cuarta Conferencia de Presidentes de esta legislatura, que se celebrará mañana martes en Gran Canaria con un gran protagonista en el orden del día: el futuro del Fdcan.

Conferencia de presidentes

El encuentro, que reunirá al presidente Fernando Clavijo con los máximos responsables de los siete cabildos insulares, tiene como objetivo principal evaluar el impacto del fondo actual y, sobre todo, empezar a diseñar las líneas maestras del nuevo ciclo que abarcará el periodo 2027-2037. Cabello resaltó que esta reunión es una pieza fundamental del modelo de cogobernanza y planificación conjunta para abordar los retos estructurales del Archipiélago.

2.600 millones para transformar las islas

El portavoz recordó que el Fdcan nació en 2016 tras lograr que el Estado cediera los aproximadamente 160 millones de euros anuales procedentes del extinto ITE (Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas) . En aquel momento, el Gobierno de Canarias tomó la decisión de no diluir ese dinero en la gestión ordinaria, sino crear un instrumento estratégico que permitiera avanzar sin dejar a nadie atrás.

En estos primeros diez años (2016-2026), el fondo ha movilizado una cifra de 2.600 millones de euros. De este total, el Gobierno de Canarias ha aportado 1.600 millones, mientras que los cabildos y ayuntamientos han sumado otros 1.000 millones de euros adicionales, Hasta la fecha, este esfuerzo inversor se ha concentrado en tres pilares: infraestructuras, desarrollo económico (empleabilidad) y conectividad.

Prioridad absoluta a lo social

Sin embargo, Alfonso Cabello dejó claro que el escenario ha cambiado y que el próximo fondo debe adaptarse a las urgencias actuales de la sociedad canaria. Por ello, la propuesta que se pondrá mañana sobre la mesa de la Conferencia de Presidentes busca dar un giro estratégico: el nuevo Fdcan 2027-2037 pondrá el foco prioritario en la vivienda y en el ámbito sociosanitario.

“Mañana vamos a actualizar esos retos", explicó el portavoz. "Queremos que este instrumento, que ha demostrado ser muy potente para generar infraestructuras, se convierta ahora en la herramienta clave para dar respuesta a la emergencia habitacional y para mejorar la atención a nuestros mayores y dependientes”, remarcó.

Financiación garantizada y diálogo abierto

En cuanto a la dotación económica para este nuevo periodo, el portavoz adelantó que, aunque la cuantía definitiva dependerá de la negociación que se inicie mañana con los cabildos, el Gobierno ya garantiza una base mínima de 160 millones de euros anuales para los próximos dos años.

La reunión de mañana no solo servirá para cerrar el balance del periodo que termina, sino para abrir formalmente el punto de encuentro donde se decidirá cómo se repartirán y gestionarán estos recursos en cada isla durante la próxima década. Para el Ejecutivo, el éxito del Fdcan reside precisamente en su flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cada territorio bajo un mando coordinado.