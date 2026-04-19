La subida del IGIC multiplica por siete lo destinado para el plan anticrisis de Canarias

La Hacienda autonómica encadena ya cuatro récords anuales de recaudación por su principal herramienta tributaria: el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Así que en 2025 ocurrió lo mismo que en 2024, 2023 y 2022: más ingresos públicos que nunca por el gran tributo del Régimen Económico y Fiscal (REF), ese que viene a ser el ‘hermano pequeño’ del más gravoso IVA que rige en el resto de España.

Para hacerse una idea de la magnitud de esta enésima ‘plusmarca’ recaudatoria basta con apuntar que lo ingresado de más hasta noviembre del año pasado –en comparación con el mismo período de 2024– septuplica el coste de las rebajas previstas en el IGIC para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Y eso en el caso de que esas rebajas impositivas se aplicasen durante todo 2026, lo que está por ver.

Entre enero y noviembre de 2025 –falta por oficializar el dato de diciembre pero sí se sabe ya que el montante supera con creces el del anterior ejercicio–, se recaudaron por el gran impuesto al consumo de la Comunidad Autónoma casi 120 millones de euros más que en el mismo período de 2024; y el coste de las rebajas en el IGIC para aliviar a familias y empresas es tan solo de 17,3 millones.

La consejera Matilde Asián con el vicepresidente del Gobierno y titular de Economía, Manuel Domínguez, en sus escaños del Parlamento. / Andrés Gutiérrez

Fortaleza recaudatoria sin precedentes

Los últimos datos de la Consejería de Hacienda reflejan una fortaleza recaudatoria sin precedentes en la Comunidad Autónoma. Y lo hacen en un contexto en el que el Ejecutivo regional sigue defendiendo la prudencia presupuestaria ‘atado’ por las reglas fiscales. Hasta noviembre de 2025, la recaudación por el IGIC ascendió a 2.282,7 millones de euros, 118 millones más que en el mismo período del año anterior.

A falta de conocer los guarismos exactos –la Agencia Tributaria Canaria está a punto de publicar las cifras, lo que de hecho tendrá lugar estos próximos días–, ese incremento de los ingresos vía IGIC crecerá aún más en cuanto se le sume la cuantía recaudada el último diciembre, que superará la de diciembre de 2024. El contraste con el coste de las medidas fiscales aprobadas para aliviar la inflación resulta revelador.

Frente a ese nuevo salto de la recaudación, el ‘precio’ estimado de las rebajas del IGIC incluidas en el denominado plan canario anticrisis apenas asciende a 17,3 millones de euros, y eso, cabe insistir, en el supuesto de que las medidas del decreto se mantengan hasta fin de año. Es decir, una cantidad marginal en comparación con el volumen de recursos adicionales que está aportando el principal impuesto al consumo de las Islas.

Varias personas adquieren alimentos en un puesto de un mercado de Canarias. / María Pisaca

Limitado alivio fiscal

En concreto, la reducción del IGIC sobre los combustibles del 1% al 0%, presentada por el Gobierno como una medida para contener el precio final en surtidor, tiene un coste anual calculado en 14,1 millones de euros, aunque hasta finales de junio –la vigencia del plan anticrisis es de momento de cien días– apenas supondrá 3,9 millones. A ello se suma la aplicación del tipo cero a productos básicos de la cesta de la compra que todavía tributaban al 3% de IGIC, como la sal, la mantequilla o el café. En este caso, el impacto estimado es de 3,2 millones hasta diciembre y de apenas 900.000 euros en tres meses.

Las cifras hablan por sí solas: el margen fiscal existe, pero la respuesta del Ejecutivo es limitada. Es más, si todo el plan anticrisis durase hasta final de año –todas las medidas, no solo las que afectan al IGIC–, el coste sería, según las estimaciones del propio Gobierno, de unos 60 millones, esto es, la mitad de lo ingresado de más vía IGIC solo en los 11 primeros meses de 2025.

La evolución de la recaudación del IGIC permite así medir con nitidez esa distancia entre la recaudación y el montante de las medidas de alivio fiscal.

Un 'subidón' del 44%

En 2024, el impuesto cerró con unos ingresos de 2.324,7 millones de euros, frente a los 2.135,4 millones de 2023. El crecimiento rozó el 9% en un solo año y consolidó una secuencia inédita de máximos históricos. La perspectiva se amplía aún más si se compara con los niveles previos a la pandemia. En 2019, antes de la irrupción de la crisis sanitaria, este tributo generaba 1.585,5 millones.

En apenas cuatro años, y con los datos de diciembre aún sin conocerse, la recaudación se ha disparado un 44%, una escalada extraordinaria que solo podría achacarse a la inflación en 22,6 puntos, porque es eso, un 22,6%, lo que se incrementó el índice de precios de consumo entre diciembre de 2019 y marzo de este año.

Turistas disfrutan del sol en una playa de Canarias. / Juan Carlos Castro

De modo que detrás de tan notable subida están el vigor del consumo interno y la fortaleza del turismo; no en vano, el viajero –y ya son 18 millones al año– también paga el IGIC cuando consume una cola en un bar o compra un souvenir en la tienda de al lado de la playa. Cuanto más caros son los bienes y servicios, mayor es también la recaudación derivada de un impuesto indirecto que grava precisamente el consumo.

En última instancia, la discusión no es solo contable, sino más bien de política fiscal.