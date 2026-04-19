El intercambio de casas se abre paso como nueva fórmula turística en Canarias

Los tulipanes de Ámsterdam permanecen grabados de por vida en el recuerdo de Esther Castro, docente jubilada. Hospedarse en una antigua casa reformada del siglo XVII, con sus escaleras de madera y su arquitectura típica del país y de la época no le costó ni un céntimo. La antigua docente forma parte de una comunidad de más de 550.000 personas alrededor del mundo –distribuidas por más de 155 países– que intercambian su vivienda por otra a través de la plataforma Home Exchange.

Como este existen numerosos portales que promueven un modelo de turismo basado en la confianza de dejar una casa propia a cambio de una experiencia en un nuevo lugar. Eso sí, tan solo en Home Exchange el número de usuarios ha aumentado un 48% en el Archipiélago en el último año con más de 1.500 isleños que ofertan su casa.

«Ha sido un antes y un después en mi manera de viajar», explica Esther. Lleva ocho años empleando la plataforma desde que un día se vio apurada para encontrar alojamiento para ir a ver la orla de su hijo, que se iba a celebrar en Barcelona. Los apartamentos que encontró se salían de presupuesto y decidió investigar sobre distintas maneras de encontrar dónde hospedarse. El resto es historia. Ya ha hecho un total de 142 intercambios entre invitados que se quedan en su casa en el municipio de La Laguna –o en otra de sus viviendas en el Puerto de la Cruz– y las casas que visita en otros países o, incluso, dentro del propio Archipiélago.

La lista de destinos que Esther ha conocido a través del intercambio de casas es amplia. Francia, Italia o Suecia forman parte ya de ese mapa personal de viajes, aunque hay uno al que regresaría sin pensarlo: Ámsterdam, con sus campos de tulipanes y su atmósfera de postal. Allí se alojó en la vivienda de unos profesores holandeses, una casa del siglo XVII restaurada sin perder su esencia. «Fue vivir dentro de un auténtico libro abierto, porque aquello era historia pura», recuerda. Aquel viaje tuvo, además, un valor añadido. Lo hizo junto a su marido, sus hijos y su nieta, en una experiencia que para Esther, supuso cumplir uno de sus grandes deseos: conocer Países Bajos en plena temporada de tulipanes y hacerlo de una manera distinta, con la sensación de habitar el lugar como una vecina más y sin asumir el gasto de un alojamiento al uso.

Crecen los usuarios

La plataforma lleva en marcha más de tres décadas, pero el deseo de viajar de una manera más «respetuosa y local», según describe Pilar Manrique, portavoz de Home Exchange en España, parece estar cogiendo impulso en la actualidad. El intercambio de casas sin ningún requisito económico y con la única norma de prestar una vivienda a cambio, se ha incrementado en el último año en el Archipiélago un notable 48%. Así, cada vez son más los isleños que se animan a publicar sus hogares a cambio de recorrer el mundo. En total son 1.538 miembros en las Islas, más de 800 en la provincia de Las Palmas y unos 730 en Santa Cruz de Tenerife.

Con la inflación y los precios de los hoteles y alojamientos cada vez más caros, la fiebre de viajar no remite. El último informe de marzo sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) destacó la actividad alojativa y de restaurantes como el segundo grupo que más se encarece en el Archipiélago, en un 5,2% interanual, seguido –en tercera posición– por el transporte, con un 4,3%. Esto significa que la desconexión en nuevos destinos pesa, cada vez más, en el bolsillo. Pero lejos de ser un inconveniente parece reavivar nuevas formas de seguir viajando sin dejarse una fortuna por el camino.

El turismo internacional se interesa por esta nueva modalidad de viaje

En esta ola de crecimiento, también aumenta el número de pernoctaciones en las Islas. Los turistas que optaron por el intercambio de hogares para visitar Canarias se alojaron un total de 120.000 noches. Un dato que nada tiene que envidiar a los grandes del sector, como hoteles y apartamentos o las viviendas vacacionales. Eso sí, aunque las cifras son todavía pequeñas en comparación, «seguimos en continuo crecimiento y se está potenciando otra manera de hacer turismo local», advierte la portavoz.

En el caso de Esther predomina el turismo internacional. A su casa han llegado visitantes, sobre todo, de Italia, Francia y Alemania. Pero, asegura, vienen con otras expectativas de conocer el lugar desde un punto más local. «A veces simplemente es gente que tiene la posibilidad de estar 15 días teletrabajando en un ambiente diferente y eligen viajar a Canarias», añade.

El peso del sector en las Islas

El Archipiélago se encuentra como la séptima región de España con mayor número de suscriptores. Pues pese al fuerte peso del turismo en las Isla la plataforma cuenta con un condicionante y es que se necesitan casas que poner a disposición de los usuarios. Por ello, no sorprende que aquellas comunidades que combinan la mayor oferta con ser destinos interesantes a nivel alojativo, se encuentran al principio de la lista.

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Así, las regiones líderes en el intercambio de casas son Cataluña, Andalucía, Valencia, Madrid y Euskadi. No obstante, para Manrique los datos en Canarias son muy positivos. «Las Islas son un destino muy atractivo tanto para la Península como, por supuesto, para el turismo internacional», subraya.