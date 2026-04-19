Héctor Morán (Drago Canarias): «NC y Podemos deben confluir, pero con el PSOE»

¿Cómo ha evolucionado Drago Canarias desde su fundación y en qué momento está ahora?

El origen de Drago está fundamentado en una idea fuerza que es la confederalidad y trabajamos en un proyecto que consideramos que no está suficientemente representado en Canarias como partido soberanista, progresista, canario, con una mirada confederal, que es que cada isla tiene sus necesidades y tiene que tomar, dentro del ámbito canario, sus propias decisiones. En las elecciones autonómicas de 2023 logramos más del 3% de apoyos, lo que supone más de 30.000 votos, cuando solo llevábamos seis meses desde la fundación y con 20.000 euros de presupuesto.

Por eso estamos convencidos de que en 2027 podemos superar la barrera electoral. A día de hoy tenemos gente en todas las islas, portavoces y un trabajo en tres años que cualquiera que observe los medios de comunicación y nuestra propia actividad ve que es constante en materia de toma de posiciones, notas de prensa, creación, encuentros y actividades. No hemos parado de crecer y no ha habido ni un mes en los últimos tres años en los que no haya aumentado la militancia.

¿En qué consiste la estrategia de Drago para crecer?

Hemos aumentado nuestra capacidad de recursos pero sigue siendo limitada porque somos una formación que, como decía antes, abordó una campaña electoral con 20.000 euros y lo hizo con aportaciones personales, sin ningún tipo de apoyo o sustento externo. Nuestra estrategia se basa mucho en lo municipal, en el contacto personal, en el boca a boca, en la dualidad con las redes sociales. La mayoría de nuestra organización son militantes jóvenes que saben interpretar el mundo de las redes sociales. Es importante invitar a la gente joven, que está muy desafectada y donde hay tasas de elevado abstencionismo, a mojarse, ya que es un voto que está captando con facilidad la ultraderecha y consideramos que supone un riesgo democrático para Canarias. Intentamos elaborar a través de esa estrategia de escucha un programa que ofrezca las soluciones que Canarias merece.

Habla usted de soberanismo ¿Significa que en el ideario del partido está la independencia de Canarias?

Hablamos de un partido que en sus estatutos reconoce el derecho de autodeterminación de las islas Canarias ¿Cómo se concreta? El soberanismo es la toma de decisiones en Canarias, sin límite ninguno, y eso pasa desde la soberanía alimentaria a la soberanía económica y evidentemente también a la soberanía política. La soberanía no es necesariamente independentismo o no es necesariamente nacionalismo, es básicamente la toma de decisiones efectivas en el territorio. El eje del partido no es nacionalista y tampoco independentista, es soberanista.

¿Y qué les diferencia del nacionalismo y la obediencia canaria que pregonan CC y NC?

Tanto CC como NC tienen trayectorias incoherentes parcial o totalmente con la idea de la obediencia canaria. Es evidente que Nueva Canarias no tiene plena autonomía política con respecto al PSOE, lo ve cualquiera en el seguidismo de lo que fue el pacto de las flores, mientras que lo que tiene que ver con Coalición Canaria tradicionalmente también ha estado muy ligada a gobiernos con el PP o incluso con el PSOE. No parece que haya una autonomía política.

Estamos ya en los preparativos preelectorales de los partidos y los que se sitúan a la izquierda del PSOE están hablando para una posible confluencia, pero Drago no participa ¿Por qué?

Nos inquieta mucho generar desconfianza en la ciudadanía ahora que está creyendo en una alternativa política como la que representamos, una alternativa de cambio que no está atada a gobiernos que mal gestionaron Canarias, como el del pacto de las flores. En esas conversaciones se trabaja sin ningún tipo de crítica al periodo de gobierno del pacto de las flores, lo que es preocupante porque es evidente que la ciudadanía le dio la espalda. Cuando llegue el momento electoral oportuno nos sentaremos con aquellos espacios que tengan la capacidad de cumplir un programa de cambio en Canarias con las garantías suficientes. Pero nunca será desde un escenario de complacencia al gobierno del pacto de las flores porque consideramos que no va a funcionar. La ciudadanía no va ilusionarse con más de lo mismo.

¿No cree que el fin justifica los medios para unir a la izquierda como se ha hecho en Andalucía?

Es que no ilusionaría, que es lo que ha pasado en esos procesos de peleas, inquinas y cainismos constantes entre la izquierda, particularmente la española, que está continuamente menospreciándose. Lo que presiona a la baja cualquier alternativa de cambio es precisamente que uno de los partidos que formó parte del pacto de la flores, en el caso de NC, se haya partido en dos. Se ha hablado de Drago Canarias como de un actor de fragmentación y lo que nos encontramos después de tres años es que mientras nosotros estamos trabajando, otros se están insultando y otros dividiendo ¿Quién divide, quién fracciona, quién hace que no sea la política el arte de lo posible? Son otras formaciones. Nosotros aportamos trabajo e ilusión.

¿Entonces considera que NC sería más un obstáculo para unir a la izquierda canaria?

No consideramos que Nueva Canarias sea un obstáculo necesario pero sí que cualquier partido que formara parte del pacto de las flores tiene que hacer una revisión crítica de su gestión en el gobierno. Se trata de presentar un programa ilusionante con compromisos y con un rejuvenecimiento de las caras visibles, que es algo muy importante y vemos que ninguna de esas formaciones lo está afrontando. Pretender seguir una línea de continuidad con los mismos liderazgos que han desafectado a un montón de gente no va a funcionar.

Difícilmente NC y Podemos van a cuestionar su propia gestión de gobierno ¿no le parece?

Entonces Drago Canarias les pediría a esos partidos que acudieran en confluencia pero con el PSOE, porque como no representarían ninguna alternativa diferente que nos deje a otros poder liderarla. Se habla siempre de la izquierda a la izquierda del PSOE, pero habría que ver si el PSOE es izquierda y si lo otro es izquierda a la izquierda. En cualquier caso son marcos siempre perdedores. Para presentarte con el mismo programa que el PSOE y hacer lo que te dice el PSOE, para eso es mejor ir con el PSOE.

¿Qué le parece la iniciativa del Rufián de aglutinar a la izquierda española?

Nosotros estuvimos en una coalición electoral en las pasadas elecciones generales que se llamó Sumar. Adoptamos la posición de ir en una coalición de la índole que plantea ahora Rufián y por lo menos a Canarias y a nosotros esto se nos demostró que era una estafa. Veremos ahora cuando lleguen las generales, pero de toda maneras no nos queda muy claro lo que está planteando del todo Rufián.

¿Qué les parece que en algunos medios y redes sociales insinúen que Drago es un satélite de Coalición Canaria?

Son ataques barriobajeros sustentados en bulos, libelos y difamaciones. Los partidos del ámbito del pacto de las flores y algunos de sus militantes lanzan ahora que ya no estamos tutelados por Madrid sino por Coalición Canaria. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente o media sabe que es una estupidez