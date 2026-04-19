Canarias exporta al mundo una herramienta capaz de anticipar la escasez hídrica debida el cambio climático

Canarias va a exportar al mundo una herramienta capaz de anticipar la escasez hídrica como consecuencia del cambio climático. Se trata de la plataforma Sicma Canarias, que es capaz de realizar predicciones climáticas con una resolución nunca antes vista: en cuadrículas de 100 metros alto por 100 metros de ancho. En otras palabras, si hasta ahora se analizaba el clima en áreas del tamaño de municipios, ahora se hace a escala de un campo de fútbol. Una característica que la convierte en un recurso estratégico para prever el impacto del calentamiento global en islas, donde los diversos microclimas provocan errores de cálculo con las técnicas convencionales.

Esta iniciativa de un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna (ULL), liderado por la la ingenieria agroforestal Noelia Cruz y el ingeniero de montes, Juan Carlos Santamarta, ha sido reconocida por el prestigioso premio internacional Chris Binnie Award del Instituto de Ingenieros Civiles de Reino Unido.

Un galardón que suele recaer en grandes proyectos científicos nacionales y que, en esta ocasión, ha avalado el impacto «amplio, estratégico y replicable» de esta plataforma diseñada en conjunto por la Fundación para el Clima (FIClima)– a través del investigador César Paradinas– y Meteogrid.

Esto supone que, esta innovación que parte de Canarias, se podrá extender a otras islas del mundo para ayudarlas a gestionar sus recursos hídricos de cara a un futuro con temperaturas más altas y lluvias torrenciales.

Otras regiones están interesadas

«Ya hemos tenido algunos contactos con otras Regiones Ultraperiféricas (RUP), como el Caribe Francés, y también con otros archipiélagos como las Islas Feroe», explica Santamarta, que indica que todos los datos que contiene la plataforma están en abierto y son descargables para todo aquel que lo necesite.

Sicma Canarias ha llamado la atención ya de otros grupos de investigación, del Gobierno de Canarias o incluso de Gesplan, pero quienes los investigadores creen que más se van a beneficiar son los ciudadanos. Y es que, como explican, la petición de disponer de una herramienta con estas características surgió en una ronda de contactos con agricultores en el contexto del proyecto europeo Arsinoe (siglas de Climate-resilient regions through systemic solutions and innovations). Una iniciativa científica que ya la Comisión Europea reconoció como una historia de éxito en la EU por su impacto, transferibilidad y utilidad pública en la gestión del agua en islas volcánicas.

«Nos comentaron que no encontraban datos climáticos ajustados a sus necesidades», destaca Cruz, que pasó un año entero recopilando información relacionada con las necesidades de distintos grupos poblacionales con respecto a la gestión del agua. «Para ellos era importante tener esta información para saber, por ejemplo, cuando ir a regar», explica.

Así, y a través de las «principales variables vinculadas al manejo de los recursos hídricos y su impacto sobre la agricultura», dieron a luz a una de las herramientas de investigación del cambio climático en islas más exhaustiva que se conocen. «Hasta el momento, en Canarias se había conseguido una resolución máxima de 3 kilómetros», explica Santamarta, que recalca que los mapas de Sicma Canarias pueden llegar a ver cómo cambiarán las condiciones climáticas dentro de barrancos. «Estas zonas actúan como microclimas», insiste Santamarta.

Resultados "sorprendentes"

Aunque la herramienta tuvo su lanzamiento hace relativamente poco, los científicos han podido constatar algunos resultados «sorprendentes» al aplicarla en las Islas. Entre las conclusiones más destacables del uso de esta herramienta, resalta el cambio de temperatura que van a sufrir los barrancos de La Gomera y Gran Canaria. «Los termómetros marcarán temperaturas notablemente más altas», recalca Santamarta, que insiste en que esta herramienta ayudará a gestionar los accesos a ciertas zonas durante las olas de calor.

La aplicación permite conocer cómo va a avanzar el cambio climático en relación a la temperatura, la aridez, las precipitaciones y las olas de calor en Canarias. Además, cuenta con un apartado dedicado únicamente a los Parques Nacionales. «Se trata de una solución innovadora, que permite disponer de proyecciones climáticas hasta 2100 con una alta resolución», insiste Cruz, que destaca el hecho de que la herramienta se haya creado desde la Academia pública para proporcionar información que las instituciones públicas pueden utilizar para llevar a cabo sus políticas climáticas.