¿Sra. Pimienta es una DJ de...?

Soy una selectora de música en vinilo muy ecléctica pasando por el jazz, el r’n’r, r&b, funk, afrobeat, ritmos afrolatinoamericanos y salsa.

¿Por qué se hizo DJ?

Allá por el 2017 le propuse a mi amiga Pino aka Monterreina formar un dúo DJ ya que las dos éramos fanáticas de la música en vinilo y desde el primer momento le pareció buena idea y así empezó todo.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Hace años tuve un bar que se llamaba Sargento Pimienta donde se reunían muchos músicos del Valle de Aridane, en La Palma, y ya desde entonces los amigos y clientes me trataban de Señora Pimienta por ser la dueña de la casa.

¿Qué artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Hold On, I’m Comin’, en la versión de Machito & His Orchestra feat. Graciela, ese temazo no suele fallar. De hecho creo que voy a tener que buscar otra copia que la que tengo ya está muy quemada.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

En una fiesta privada, cincuenta peluqueras polacas persiguiéndome para que pusiera a Maluma.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club, espacio de todo el mundo soñado: ¿cuál diría?

Le diría al genio que me llevara a pinchar a cualquier Womad del planeta.

Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cual es la mayor locura que ha hecho por su culpa?

Salir de trabajar corriendo a coger un avión para ir a pinchar en Fuerteventura y al terminar, volver a cargar con los discos y el estrés al aeropuerto a coger otro avión para ir a trabajar...

Quitando la música y pinchar, ¿qué llena su tiempo y le hace feliz?

Desde hace un par de años practico yoga y es algo que también llegó a mi vida de casualidad, me da bienestar y ha beneficiado mi salud mental y emocional.

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La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Soy chef en un restaurante y eso es lo que absorbe la mayoría de mi tiempo.