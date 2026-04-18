Chando a más

Resulta que Chando se hartó justo de algo que hace unos días parecía no tener importancia. En una de las charlas del Lala Music, el pasado fin de semana en La Laguna, Tenerife, dos ponentes peninsulares comentaban que no veían mayor dificultad a los proyectos que operan desde Canarias. En fin, la cantinela de siempre: blancos diciendo que no hay racismo sobre las personas racializadas, hombres diciendo que no hay machismo sobre las mujeres, peninsulares que nos dicen que en Canarias todo bien.

Chando, con una trayectoria de varias décadas y más de una decena de discos a sus espaldas, hace año y pico dijo que no seguía: «Me quemé después de 15 años sin parar. Más que nada porque sentí que ya no podía seguir más. No poder acceder a los escenarios, a los tantos festivales que se hacen, ni siquiera a las fiestas de los pueblos, mendigar por una actuación, sentir que tu trabajo no importa… me llevó a un estado de profunda decepción y culpa por no haber conseguido mis metas».

De ese queme vino una reconfiguración que resulta en un disco que acaba de sacar y que ya lo deja claro desde su título: Reset. «El disco nace desde la genuinidad, es el resultado del junte de varios amigos que se meten en un estudio a crear sin otra premisa que disfrutar del proceso». Ese carácter de grabación comunal de estudio le da un toque cálido, y es una particularidad en la carrera última de Chando: acostumbrado a trabajar con productores foráneos, algunos de sus procesos de grabación eran enviándose pistas a distancia. Con Reset cambia el enfoque: «La grabación consistió en cinco días en mi estudio donde nos metimos a grabar (cuatro músicos y yo) sin ideas previas, creando las canciones allí mismo, y luego tocándolas sobre la marcha (solo las instrumentales), practicábamos un poco y con la misma las grabábamos (todos juntos y en vivo), tres, cuatro tomas y ya. Escogí la mejor toma de cada instrumental, y sin editar ni cambiar nada, le añadí las voces más tarde. Y así todo ha fluido. Esa ha sido y es el concepto del álbum».

Viene Chando de presentar el disco dentro del necesario ciclo Efecto Laguna en el teatro Leal. La calma que transmite hoy en día se refleja en su respuesta ante sus proyectos de futuro: «Este año gracias a este álbum vuelvo a algunos escenarios en Europa donde la escena del reggae se mantiene muy sólida. Estoy muy feliz de volver a pisar esos escenarios. Mi intención es llevar el directo a donde pueda, seguir con la presentación de este álbum durante todo el año que queda y lo más importante, disfrutar de la música», cierra.