Canarias atrae a Red Animation Studios: ventajas fiscales, talento local y proyectos para Disney

Las películas y cortometrajes recorren el mundo sin importar el lugar desde el que se crean. Un niño o niña conecta de la misma manera con el camino del héroe de su película favorita ya sea aquí en Canarias o en Perú. En esta misma conexión creyeron en Red Animation Studios, una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en la producción de animación en la ciudad latinoamericana de Lima, y que desde 2025 trabaja también en el Archipiélago. Atraída por las ventajas fiscales que ofrecen las Islas e impulsada por el talento cualificado de los canarios, Red Animation Studios trabaja para grandes marcas de la animación. La última de ellas: Disney.

La intención de Real Animation Studio al instalarse en Canarias fue tener una puerta de entrada en Europa, conectar con clientes potenciales en esta parte del mundo y desarrollar nuevos proyectos al otro lado del charco. Uno de los atractivos para afincarse en las Islas fue el fiscal. Canarias ofrece, debido a la Zona Especial Canaria (ZEC), un entorno tributario diferenciado en este sector, que se centra en deducciones de hasta un 45%. Además, la ZEC permite a las empresas beneficiarse de un tipo reducido del 4% en el Impuesto de Sociedades. Dos claves altamente favorables cuya combinación convierte al territorio canario en un espacio único en Europa y España para desarrollar este mercado.

Las ventajas fiscales que presentan las Islas son una oportunidad para que la firmas se asienten pero no sería posible sin el talento, y en Canarias «hay mucho». Así lo afirma Guillermo Peraza, productor en Real Animation. En su maleta profesional carga la experiencia de haber trabajado en la creación de la película de animación, ganadora de un Goya, Mariposas Negras. Este proyecto de cine adulto pone el foco en tres mujeres de puntos muy distintos del planeta pero con algo en común: las tres lo pierden todo por el efecto del calentamiento global y se ven forzadas a migrar para sobrevivir.

El mercado de la animación infantil: el más competitivo

Peraza disfrutó de este trabajo, dirigido en esta ocasión a un público más maduro, aunque reconoce que pocos ámbitos le resultan tan gratificantes en lo personal como la animación infantil. Asegura que trabajar en contenidos para los más pequeños tiene un valor especial, tanto por el impacto emocional que generan como por la creatividad que exige cada proyecto. No obstante, admite que se trata de uno de los mercados más competitivos del sector audiovisual, debido al enorme volumen de producciones que se realizan cada año y al alto nivel de exigencia técnica y artística que demanda la industria.

El productor ha estado vinculado prácticamente durante toda su trayectoria profesional a proyectos orientados al público infantil. Para él, este tipo de producciones tienen un atractivo singular porque permiten desarrollar historias más imaginativas y procesos de trabajo más dinámicos. «Es un proceso más divertido», asegura.

En la firma en la que trabaja se encargan principalmente de proyectos de animación en 3D, un campo que define como «especialmente técnico y complejo». Peraza explica que este tipo de producciones requieren una coordinación minuciosa entre numerosos departamentos. Para amenizar esta cadena de trabajo, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, en especial en el ámbito audiovisual. El productor reconoce el valor de esta herramienta para facilitar la labor de los artistas, agilizar procesos y «ayudarnos a desarrollar ideas de la mejor manera», señala. En este sentido, reivindica que los procesos creativos forman parte de la invención humana. Pues bien, todo aquello que deba ser realizado por una persona seguirá estando guiado, organizado y ejecutado por la mano de un artista.

Internacionalización

Uno de los puntos fuertes de Real Animation Studio es su proyección internacional. En este apartado, la empresa pública de Proexca ha supuesto un fuerte apoyo para completar esta misión. Gracias a su respaldo, ha podido participar en mercados y festivales estratégicos para el sector, como Kidscreen, donde no solo obtiene visibilidad, sino también oportunidades reales de negocio. La ayuda para asistir a estas ferias, acceder a espacios de reunión y conectar con otros agentes de la industria resulta fundamental para fortalecer la exportación del talento y los proyectos desarrollados en Canarias.

Esta proyección se traduce no solo en la asistencia a ferias. La compañía también trabaja en una animación para el gigante de Disney. Pero, además, ha realizado producciones con nombres tan sonados como Angry Birds. «Son proyectos que piden una exigencia de producción muy alta», subraya.