Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos y CEO de la consultora Tempos Energía: «Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, veremos aerolíneas parar»

Antonio Aceituno sostiene que el escenario es muy distinto del que condujo el megavatio hora hasta los 300 euros cuando Rusia invadió Ucrania en 2022.

¿En qué se parece esta crisis a la que se desató tras la invasión rusa de Ucrania?

La pregunta es cuánto tiempo va a durar el estrecho de Ormuz cerrado. El 40% de los productos destilados del petróleo sale del golfo Pérsico y la Agencia Internacional de Energía (AIE) ya ha dicho que, en caso de cierre, Europa va a tener reservas de queroseno para seis semanas solamente. Dicho de otra manera, esta crisis no es como la que vivimos en Ucrania, no es una crisis de gas, el gas se está cotizando ahora a 40 euros el megavatio hora.

En Canarias la falta de queroseno suena a drama. ¿No habrá combustible para los aviones?

Estamos hablando de un escenario de cierre del estrecho de Ormuz. El queroseno ha cotizado estos días a 200 dólares por barril y, como le digo, la AIE está diciendo que hay reservas solamente para seis semanas. Es una crisis de crudo, especialmente de los productos que sacamos de las refinerías. De la zona del conflicto, el crudo viaja a Asia, donde se refina para atender la demanda de los países de la zona y para exportación a todo el mundo. Si Ormuz sigue cerrado, veremos aerolíneas parar por falta de combustible.

¿Qué va a pasar con la factura de la luz?

El razonamiento es muy sencillo. Nunca es buena fecha, entiéndaseme, pero cuando Estados Unidos ataca Irán, el 28 de febrero de 2026, el mix energético de nuestro país tenía la primavera por delante, y eso es una bendición.

¿En qué sentido?

En primavera, el mix se desacopla del gas. Lo comprobamos en la guerra de Ucrania. El componente más importante es el gas, que es el que fija el precio de la energía cuando es necesario echar mano de él para cubrir la demanda. Estamos en un sistema marginalista, es decir, es la última tecnología más cara que es necesario utilizar la que marca el precio. Los que nos dedicamos a estos temas de la energía, tenemos establecido que si entra el gas, el coste de cada megavatio hora se multiplica por 2,5 más o menos. Pero, como empecé diciendo, resulta que en la primavera el mix energético de nuestro país se desacopla del gas.

¿Por qué?

Porque la tecnología fotovoltaica aporta más del 40% de la generación. Además, los embalses están al 87%, casi un 30% por encima de la media de los últimos cinco años, y eso da más protagonismo a las centrales hidroeléctricas. Si todo eso lo conjugamos con que salimos del invierno y la demanda se contiene, es decir, no se necesita energía para calentar las casas, nos encontramos, como está ocurriendo en estos días, con muchos tramos de precios negativos. En otras palabras, se está produciendo más energía de la que se puede consumir. De tal manera que los generadores incluso tienen que pagan para colocar la energía.

Me habla de la tecnología fotovoltaica. ¿Es la gran protagonista en este momento?

Sin duda, es el gran sostén de esta situación de precios bajos.

Planteado así, ¿cruzamos los dedos para que el conflicto no se prolongue hasta cuando las necesidades energéticas sean otras?

En ningún caso sería bueno que el conflicto se alargue. Hoy el pool mayorista se sitúa en torno a los 30 euros por megavatio hora. Eso para un consumo doméstico de entre 350 y 400 kilovatios hora indexado al PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), puede suponer una factura sobre los 50 euros, incluso un poco menos. Cuando llegue el verano, todo esto se deshace; en junio mismo ya el panorama será completamente distinto.

Cuando se enciendan los aparatos de aire acondicionado. ¿Se refiere a eso?

Exactamente. Hay un vector muy potente que es la demanda, que empezará a crecer. Además, el aumento de la temperatura incrementa la densidad del viento y las ráfagas de aire no tienen tanta capacidad para mover las palas de los aerogeneradores. Con todo eso, se hace necesario abrir la puerta al gas, que fijará el precio de la energía en un nivel mucho más elevado que el actual.

En euros. ¿Cuánto?

Si entre abril y mayo podemos estar hablando de esos 30 euros el megavatio hora que le decía, junio del año pasado ya cerró a 72,60 euros. Es decir, de un mes para otro, el precio de la energía se multiplica por más de dos.

¿La factura se duplica?

No. El PVPC lo integran en un 55% una cesta de precios fijos y el restante 45% está indexado al mercado mayorista, que es en el que se multiplica por más de dos el precio. Las condiciones son totalmente diferentes a las que tenemos ahora y es lo que sucede.

En Canarias pagamos lo que cualquier español por la electricidad, aunque generarla aquí es más caro. ¿Qué importancia tienen las renovables? O, de otro modo, ¿cómo de intranquilos debemos estar por la excesiva dependencia que el sistema eléctrico canario tiene del petróleo?

Mire, el mes de abril promedia 28 euros por megavatio hora, pero en las horas solares cae a nueve y en las supersolares, de once de la mañana a seis de la tarde, cae a menos un euro. Esa es la importancia de contar con las renovables en cuanto al precio.

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Volvamos al petróleo. En caso de vuelta a la normalidad, ¿caerá rápida o lentamente el precio?

El jueves, el contrato con vencimiento en junio, cerró a 99,39 dólares por barril, pero el contrato físico, cuando descarga el barco en la refinería, el Brent real, estaba por debajo. Con esto le digo que no es una crisis de precio y de energía eléctrica. Esto me lleva al inicio, a cuando Rusia invadió Ucrania. Si ahora tenemos el megavatio hora en 28 euros y subirá a 70 euros en junio, en agosto de 2022 el pool llegó al alcanzar los 300 euros. Ni de energía, ni de gas, ni de electricidad; esta crisis es de productos derivados del petróleo, de productos refinados, y ahí el queroseno no queda bien retratado.