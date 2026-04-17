Los sindicatos denuncian que no se ha producido refuerzo de personal para la regularización exprés

El refuerzo de la plantilla en Correos para la regularización de más de medio millón de personas inmigrantes –30.000 en Canarias– sigue sin concretarse, a apenas unos días de que comience el proceso presencial, cuyo pistoletazo de salida está previsto para este lunes. Las alarmas ya se encendieron cuando se anunció que Correos habilitará 24 oficinas en Canarias para la tramitación de este procedimiento exprés –una cifra que asciende a 371 en todo el país–. Ante este escenario, Comisiones Obreras (CCOO) denunció la insuficiencia de medios técnicos y la falta de formación del personal. Unas advertencias que, a dos días del inicio del proceso, siguen sin respuesta, ya que todavía no se ha concretado cómo se reforzará la plantilla para afrontar el volumen de solicitudes previsto.

Hasta el momento, lo único que se ha confirmado es la implantación de la cita previa, de modo que el acceso al servicio en las oficinas de Correos se gestionará exclusivamente mediante este sistema, lo que, al menos en teoría, permitiría garantizar un flujo ordenado de usuarios. Sin embargo, la preocupación persiste.

Desde el sindicato advierten, además, de que la plantilla se enfrenta al cierre de tres sucursales en Las Palmas de Gran Canaria, previsto, en principio, para el próximo 4 de mayo. Este escenario ha intensificado el malestar sindical que además denuncia que la formación específica prevista para este proceso se ha limitado a un curso de dos horas de duración que todavía no ha comenzado y está previsto que se active el mismo 20 de abril, coincidiendo con el inicio del procedimiento. Una situación que desde Comisiones Obreras califican de «incomprensible».

En cuanto a la cita previa, el proceso –que ya puede solicitarse– es centralizado y, según CCOO, presenta cierta complejidad, ya que requiere adjuntar documentación durante la solicitud. Por motivos de seguridad del personal, se ha confirmado que en el resguardo justificante entregado al solicitante no aparecerán datos personales del trabajador, sino únicamente su número de identificación profesional.

¿Cómo se van a tramitar las solicitudes?

Uno de los argumentos utilizados para trasladar tranquilidad a la plantilla de Correos es la implantación de la cita previa y el funcionamiento ordenado que, en teoría, permitirá este sistema durante el desarrollo del proceso. Sin embargo, desde CCOO insisten en «la necesidad de realizar refuerzos en la plantilla a pesar de la organización mediante esta cita previa» y reiteran la solicitud formal de más personal en las oficinas para evitar la sobrecarga de trabajo y «garantizar así la calidad del servicio al ciudadano ante el volumen de solicitudes esperado».

Asimismo, para que la solicitud pueda ser tramitada en las oficinas de Correos, el usuario deberá aportar el pasaporte en vigor, el certificado de antecedentes penales, la documentación que acredite vínculos y permanencia en el país –como contratos, empadronamiento u otros justificantes–, así como el comprobante del pago de las tasas correspondientes. En algunos territorios, como Madrid, incluso se ha detectado un incremento en la demanda de determinados documentos. Es el caso de las oficinas de transporte de la ciudad, donde se ha registrado un auge de solicitudes, ya que abonos como el bono de guagua o transporte público pueden servir como prueba de residencia o permanencia en el territorio.

El protocolo establecido para el personal de Correos se basa en el escaneo de toda la documentación aportada por el solicitante, su carga en la plataforma oficial y, posteriormente, la validación del envío de la documentación mediante la firma digital del empleado. Una vez completado este trámite, el solicitante recibirá un resguardo justificante, junto con una copia de la solicitud que ha presentado. En lo que respecta a las oficinas habilitadas, de las 24 previstas, 13 estarán ubicadas en Santa Cruz de Tenerife y las 11 restantes en Las Palmas.