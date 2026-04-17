Philip Morris reafirma su compromiso histórico con el desarrollo de Canarias como hub industrial, innovador y generador de empleo

Philip Morris reafirma su compromiso histórico con el desarrollo económico y social de las Islas Canarias, una región estratégica para la compañía desde hace más de cinco décadas. Así lo recoge el informe “Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso”, presentado esta mañana en su sede de Madrid, que analiza la contribución de la actividad de la empresa durante el periodo 2019–2023 en términos de inversión, empleo y generación de valor, tanto a nivel regional como nacional.

Desde su llegada al archipiélago en la década de 1970, Philip Morris ha evolucionado junto al tejido productivo canario, manteniendo una apuesta sostenida por la industria, la innovación, y el empleo. Durante este periodo de cinco años, su actividad se ha traducido en una aportación fiscal relevante, generando más de 218 millones de euros en impuestos especiales en las islas, así como en un crecimiento significativo del empleo local, incrementando su plantilla en un 35%, superando los 120 empleados de alta cualificación en las islas, y un refuerzo del papel de Canarias como enclave industrial dentro de la Unión Europea.

Canarias, eje industrial y exportador

La industria tabaquera ha sido históricamente una de las piedras angulares de la base industrial de las Islas Canarias y está reconocida como sector estratégico por el Parlamento regional desde 1997. Según el estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), las empresas con sede en el archipiélago generan el 63% del valor añadido total de la industria tabaquera en España y contribuyen con el 12,3% del valor añadido bruto (VAB) industrial de la región.

Un momento durante el evento / E. D.

En 2023, las exportaciones de productos del tabaco desde las islas alcanzaron aproximadamente los 96 millones de euros, lo que representa el 4,1% del total de las exportaciones regionales, convirtiéndose en el principal producto de exportación del archipiélago, superando al plátano canario.

En este contexto, Philip Morris ha reforzado su apuesta por Canarias como centro productivo y logístico internacional, así como un punto de generación de empleo industrial de calidad de alta cualificación y tecnificación. En colaboración con fabricantes locales, la compañía trasladó parte de su producción a las islas tras una inversión de 15 millones de euros, desde donde actualmente se abastece a 12 países de la Unión Europea. Esta apuesta industrial se suma a una estrategia más amplia de innovación y modernización de su operativa en el archipiélago.

En línea con este enfoque, Canarias se ha convertido en el primer mercado internacional de Philip Morris en operar con una flota de vehículos 100% eléctricos, un hito que refleja el compromiso de la compañía por integrar soluciones innovadoras y sostenibles en su actividad diaria y avanzar hacia modelos de movilidad más eficientes en la región.

Una contribución que trasciende el ámbito regional

La aportación de Philip Morris en Canarias se enmarca en una contribución más amplia a la economía española. En 2023, la actividad de la compañía generó más de 3.300 millones de euros en impacto económico en España, una cifra equivalente al 0,23% del PIB nacional, con un potente efecto multiplicador: por cada euro de valor añadido generado por Philip Morris, se crean dos euros adicionales en otros sectores de la economía.

Tras la presentación del informe de huella económica de Philip Morris en España, se celebró la mesa redonda “La cadena de valor y el futuro del sector en España”. En ella han participado, además del director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, la CEO de Dos Santos, Dácil Barreto; la directora general de Logista Iberia, Pilar Colás, y el director general de Cetarsa, Ricardo Miranda.

Durante el encuentro, los ponentes analizaron el papel del sector en la economía española, su apuesta por la innovación y la transformación empresarial, los retos regulatorios, así como las expectativas del consumidor, la legitimidad social del sector y la proyección de futuro de la industria.

Así, Dácil Barreto, CEO de Dos Santos, ha recalcado que "desde una perspectiva industrial, contar con un marco regulatorio equilibrado y previsible, como ocurre en Canarias, es clave. Cuando la regulación tiene en cuenta su impacto en inversión y empleo, la industria responde mejorando capacitación e instalaciones, atrayendo proyectos internacionales y reforzando la vocación exportadora."

Por su parte, Pilar Colás, directora general de Logista Iberia, ha puntualizado que “la regulación es positiva cuando busca ofrecer alternativas seguras al usuario y combatir el mercado ilícito.Necesitamos un marco que garantice que la transformación del sector se produzca de forma ordenada, asegurando que el producto llegue solo al adulto y siempre a través de canales autorizados que garanticen el control y la fiscalidad”.

Ricardo Miranda, director general de Cetarsa prevé de cara a dentro de 10 años que “Cetarsa evolucionará a la par del mercado y eso significa que nuestros volúmenes estén mayoritariamente en los nuevos productos de tabaco y nicotina que en los cigarrillos. Y en el contexto de la próxima revisión de la Directiva Europea de productos del tabaco que marcará el futuro a medio plazo, considera que “puede ser una oportunidad para todos si el regulador ve los nuevos productos como una opción real: para que los fumadores se pasen a estas alternativas menos dañinas y al mismo tiempo para dar sostenibilidad a toda la cadena de valor que vive del tabaco en nuestro país”.

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Por último, el director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, ha concluido que “estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de conseguir un futuro libre del humo del cigarrillo”. En este sentido, ha añadido que “se trata de una transformación sin precedentes, que podría desarrollarse aún más rápido con un marco regulatorio diferenciado basado en la evidencia disponible y un consumidor bien informado, algo que traería mayor inversión a España por parte de la compañía”.