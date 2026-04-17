Jugilsa: referente en servicios eléctricos y limpieza en Santa Cruz

En un sector donde la confianza y la rapidez marcan la diferencia, la empresa Jugilsa SL se ha consolidado como un referente en Santa Cruz de Tenerife gracias a una trayectoria que supera la década y a una filosofía basada en la calidad, la cercanía y el rigor profesional.

Con más de diez años de experiencia, Jugilsa ha sabido combinar áreas fundamentales para el bienestar de comunidades y negocios como son las instalaciones eléctricas y los servicios de limpieza integral. Esta doble especialización permite a la compañía ofrecer soluciones completas a comunidades de vecinos, hogares y empresas, resolviendo desde incidencias técnicas hasta necesidades de mantenimiento y salubridad con un único interlocutor.

En el ámbito eléctrico, Jugilsa destaca por su capacidad para ejecutar proyectos de principio a fin. Desde la instalación y legalización de sistemas eléctricos hasta la emisión de boletines y certificados, pasando por la verificación y ejecución de inspecciones OCA, la empresa garantiza un cumplimiento estricto de la normativa vigente. A ello se suma un servicio ágil de reparación de averías y mantenimiento preventivo que minimiza riesgos y asegura la continuidad del suministro en viviendas, negocios y comunidades.

Pero si algo distingue a Jugilsa es su equipo humano. Sus electricistas, altamente cualificados, ofrecen una atención personalizada que va más allá de la mera intervención técnica. En paralelo, la empresa ha desarrollado un sólido servicio de limpieza y desinfección integral, capaz de actuar en espacios donde la suciedad no siempre es visible. Comunidades, locales comerciales y viviendas encuentran en Jugilsa un aliado que apuesta por la higiene profunda y los acabados impecables.

La compañía, que cuenta con más de 200 clientes, también ofrece servicios complementarios como mantenimiento de instalaciones, solución de problemas en puertas de garaje o incidencias relacionadas con aguas residuales, ampliando así su capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto.

Al frente de este proyecto se encuentra Juan Gil Sancho, quien subraya la importancia de la seriedad, la rapidez en la actuación y el compromiso con la legalidad en un sector donde, según advierte, no siempre se cumplen los estándares exigidos. «Nuestra capacidad de respuesta y la satisfacción del cliente son la clave», afirma.

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Más allá de los números, Jugilsa aspira a algo más ambicioso: mejorar la vida de las personas. Desde administradores de fincas hasta vecinos o trabajadores, la empresa entiende su labor como un servicio integral que contribuye al bienestar colectivo.