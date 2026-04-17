Canarias estrena en Madrid una exposición sobre un cómic que retrata el drama migratorio

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apoyado este viernes la presentación de una exposición en Madrid que exhibe algunas de las páginas y bocetos del cómic 'Solo Seis. La historia de Salimata Sangare', una obra del ilustrador canario Eduardo González que retrata el drama migratorio a través de la historia del naufragio de una patera en el año 2004.

La sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid acogerá hasta el próximo 8 de mayo la muestra de este cómic -que ha sido presentado de manera simultánea- que está basado en los artículos del periodista Juan Manuel Pardellas.

En la presentación, Clavijo ha asegurado que, aunque se trata de un cómic, "no es ciencia ficción", pues representa a través del lenguaje visual un drama humanitario "que sigue ocurriendo hoy en día".

"Espero que venga mucha gente a verla para remover conciencias en un momento en que la Unión Europea sigue enfrascada en debates absurdos y en el que algunos partidos políticos piden sacar a la Armada para bombardear embarcaciones", declaró el presidente canario.

Una historia del drama mirgratorio

La historia comienza el 6 de febrero de 2003 con una llamada al 112, y cuenta a través de sus 56 páginas las vicisitudes del viaje en el que se embarcó la protagonista Salimata Sangare, quien junto otras 27 personas fueron abandonados por el patrón de su embarcación en aguas canarias durante tres semanas, en una travesía en la que sólo pudieron sobrevivir seis personas -de ahí el título-.

El autor del cómic, Eduardo González, ha explicado a EFE que con esta obra pretendía dar otro lenguaje y contar de manera diferente la situación migratoria, en un proceso que le llevó entre seis y siete meses de trabajo entre el guión, el bocetaje y la ilustración final.

Además de los colores blanco y negro, en el relato gráfico destaca también el uso del rojo para representar a un mar que, según González,"no simboliza aquí la belleza, sino la muerte de quienes se quedaron en sus aguas".

"En principio íbamos a utilizar el blanco, el negro y un tono de gris, pero decidimos darle algo de color, así que añadimos un tono agresivo de rojo, que era el indicado y hace una combinación potente junto a los otros dos colores", ha argumentado el ilustrador canario.

Noticias relacionadas

Editado por la Fundación Cine+Cómics con el apoyo del Gobierno de Canarias -que colabora con EFE en la difusión de este contenido- y la Cátedra Cultural Moebius para el Estudio y Promoción del Cómic de la Universidad de La Laguna, el cómic se comercializará en librerías, mientras que la muestra llegará próximamente a las islas Canarias tras su paso por Madrid.