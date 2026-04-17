Atlantis Technology se convierte en la primera empresa canaria en certificar sus sistemas de gestión de IA

Atlantis Technology, empresa del Sistema Binter, ha sido la primera empresa canaria en obtener la certificación ISO 42001, el estándar internacional que regula los sistemas de gestión de inteligencia artificial. Este reconocimiento fue entregado en la sede de la aerolínea en Gran Canaria por parte del director general de AENOR - entidad líder en generación de confianza-, Javier Lantigua Gaztañaga, y su director comercial, Nicolás Henríquez, al CEO de la compañía desarrollo tecnológico, Héctor Reboso.

Además, Atlantis Technology se posiciona como la primera empresa en España en certificarse en los tres roles contemplados por la norma, lo que refuerza su liderazgo en el desarrollo, uso y gestión de sistemas de inteligencia artificial bajo criterios de seguridad, calidad y cumplimiento normativo.

En un contexto en el que la inteligencia artificial está transformando de forma acelerada el tejido empresarial y las administraciones públicas, la ISO 42001 cobra especial relevancia al proporcionar un marco estructurado que garantiza que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de forma controlada, segura y alineada con la regulación vigente. No se trata de una certificación más, sino de un estándar clave que responde a la creciente necesidad del mercado de contar con sistemas de IA fiables, transparentes y gobernados.

Para Binter, esta certificación supone un salto cualitativo en su capacidad para abordar proyectos más complejos y exigentes, especialmente en entornos altamente regulados donde la confianza, la trazabilidad y el cumplimiento son factores críticos. Asimismo, permite estandarizar la forma en la que la compañía diseña, desarrolla y aplica soluciones de inteligencia artificial, incorporando mecanismos claros de control sobre riesgos, calidad de los datos, supervisión humana y toma de decisiones.

Desde la perspectiva de cliente, este hito se traduce en una propuesta de valor reforzada: las organizaciones que confían en Atlantis Technology tienen la garantía de que las soluciones de inteligencia artificial implementadas cumplen con los más altos estándares de seguridad, gobernanza y normativa. Este enfoque resulta especialmente relevante en sectores donde el uso de la IA tiene un impacto directo en procesos críticos o en la toma de decisiones.

La obtención de la ISO 42001 refuerza el posicionamiento de Atlantis Technology como un actor diferencial dentro del sector tecnológico, consolidando su apuesta estratégica por la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad. Este logro está alineado con la visión de la compañía de impulsar la transformación digital integrando tecnología, datos e inteligencia artificial de forma responsable.

El proceso de certificación, que se ha desarrollado durante aproximadamente seis meses, ha implicado un trabajo transversal en toda la organización. Los equipos de AtlatIA, Calidad y Seguridad han colaborado en la definición y adaptación de procesos, la evaluación de riesgos, la gestión de datos y la trazabilidad de los sistemas, entre otros aspectos. Uno de los principales retos ha sido trasladar los requisitos de la norma a la operativa diaria, asegurando su aplicación real y efectiva en todos los proyectos.

Tras la certificación, Binter inicia una nueva fase centrada en la consolidación y mejora continua de su sistema de gestión de inteligencia artificial. Esto incluye la revisión permanente de riesgos, la optimización de la calidad de los datos, la adaptación a cambios regulatorios y tecnológicos, y el impulso de una cultura organizativa basada en el uso responsable de la IA.

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En este contexto, la compañía continuará canalizando sus proyectos de inteligencia artificial a través de su área especializada, garantizando que todas las iniciativas se desarrollen bajo criterios homogéneos de calidad, control y cumplimiento. De esta forma, Atlantis Technology no solo responde a las exigencias actuales del mercado, sino que se anticipa a los retos futuros en un ámbito clave para la competitividad empresarial.