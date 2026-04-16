Laura Martín, logopeda especialista en Voz: "Las mujeres canarias tienen más probabilidades de desarrollar patologías vocales"

Laura Martín es logopeda especialista en Voz por la Universidad de Alcalá. Desde su inicio profesional, en 2008, se dio cuenta de que, a pesar de sus estudios, no sabía como usar su voz de manera correcta. Y notó que eso también le ocurría a las personas de su alrededor. Hoy, con motivo del Día Mundial de la Voz, la experta indaga en los principales factores que intervienen en la salud vocal de la población isleña.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Voz con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de su cuidado. ¿Es la voz la gran olvidada?

No hay mucha conciencia a nivel social porque la voz siempre está ahí y pasa desapercibida. Desde que aprendemos a hablar, la voz nos acompaña durante todos los cambios que se van produciendo a lo largo de nuestra vida. Y hasta que no surgen molestias realmente notables o no está muy dañada, no se suelen tomar acciones –a no ser que se trate de un profesional de la voz como cantantes, locutores o docentes–. Pero la población en general se acostumbra a escucharse mal y eso hace que el paciente llegue más tarde y sea más difícil el trabajo. Es importante interpretar las señales de que algo va mal para conocer lo que nos sucede con respecto a salud. A veces una alteración vocal destapa otras patologías más graves como una enfermedad neurodegenerativa o aspectos más emocionales que tienen que ser atendidos con urgencia.

¿Qué elementos intervienen en la salud vocal?

Hay muchos aspectos del día a día que interfieren en la salud de la voz, pero algunos tienen un impacto más negativo que otros. Entre los más comunes destaca el hablar muy fuerte y durante muchas horas, además de la falta de descanso e hidratación. Al final, las cuerdas vocales son una estructura que se mueve mucho a lo largo del día y si no se producen pausas pueden terminar muy castigadas. Por otro lado, se trata de un sistema compuesto por capas de mucosa que precisan de hidratación para soportar tantas horas de uso. Cuando estos factores se descuidan pueden llegar a afectar a la voz. Aunque al principio esos problemas que aparecen tienden a pasar desapercibidos.

"La persona que está empezando un proceso de alteración vocal pierde las ganas de comunicarse, cada vez busca más momentos de silencio, evita participar en eventos sociales y se guarda su voz" Laura Martín — Logopeda especialista en Voz

¿Cuáles son las principales señales para identificar que algo va mal?

La fatiga crónica alrededor del cuello, el carraspeo constante para aclarar la garganta y el dolor. Además de la pérdida de extensión vocal y de tonos. Es decir, cuando la voz ya no tiene tanta melodía y no puede proyectarse tanto como antes. Cuando alguien está muy cansado, la potencia de su voz se vuelve más débil. Pero sobre todo, y donde más podemos fijarnos para saber que algo no va bien es en las ganas de hablar. La persona que está empezando en un proceso de alteración vocal pierde las ganas de comunicarse. Cada vez busca más momentos de silencio, evita participar en eventos sociales y se guarda su voz. Y al final esto también interfiere en su bienestar emocional, porque esa pequeña alteración termina afectando a su actividad del día a día.

¿Y en qué patologías pueden derivar esas molestias?

Unas de las patologías más comunes son los nódulos, que son unos pequeños callos que aparecen en las cuerdas vocales por ese exceso de uso, intensidad y volumen en la voz. Sí que es verdad que con rehabilitación vocal, unos nódulos que llevan poquito tiempo pueden reabsorberse completamente con tratamiento logopédico. Pero si el paciente no atiende a estas primeras señales de fatiga, o la voz no mejora con reposo y cuidados básicos, pueden llegar a cronificarse. Y eso puede acabar en cirugía, para que el paciente pueda recuperar la voz. Y claro, eso es un riesgo mucho mayor que una intervención rehabilitadora. Por otro lado, los pólipos y los edemas son otros daños comunes de las cuerdas vocales.

¿Cuáles son los pasos a seguir para que una molestia vocal no se vuelva en una enfermedad grave?

Ante una disfonía que no mejora, lo conveniente es acudir al médico de cabecera. Obviamente, el facultativo tiene que hacer una derivación a un especialista. Y dependiendo de la gravedad que el profesional sanitario detecte en esa primera visita, el paciente será derivado a un otorrino o logopeda. A veces las listas de espera para que el otorrino valore el estado de las cuerdas vocales son muy largas. Y sabemos que cuanto antes llegue el paciente a logopedia, mejor va a ser la respuesta al tratamiento. Entonces, si en la comunidad autónoma en la que está el paciente hay mucha lista de espera es recomendable, en la medida de lo posible, que consulte un logopeda experto en voz para empezar a solucionar su problema vocal.

"Las mujeres, por ejemplo, tenemos el doble de probabilidades de sufrir daños por factores hormonales. Durante la pubertad, nuestra laringe se desarrolla de una forma diferente a la de los hombres" Laura Martín — Logopeda especialista en Voz

¿Existe un perfil más propenso a desarrollar estas patologías?

Existen factores de riesgo. El tiempo de uso de la voz de cada persona, así como la cantidad de horas acumuladas y la intensidad del habla son determinantes. Cuanto más fuerte se tiende a hablar en el día a día, y más horas, más riesgo hay de tener una posible alteración vocal. Las mujeres, por ejemplo, tenemos el doble de probabilidades de sufrir daños por factores hormonales. Durante la pubertad, nuestra laringe se desarrolla de una forma diferente a la de los hombres. Nuestra voz es más aguda y el movimiento de las cuerdas vocales se produce muchísimo más rápido que en ellos. Y después, los diferentes ciclos hormonales por los que las mujeres experimentamos a lo largo de la vida también generan gran impacto en la voz.

En concreto, ¿cómo influyen el clima de Canarias en la aparición de estas patologías en la población isleña?

En las Islas hay factores que intervienen en el desarrollo de patologías de la voz como, por ejemplo, el clima subtropical o la calima. La llegada de polvo en suspensión al Archipiélago afecta a la limpieza de las vías aéreas y genera sequedad en la mucosa respiratoria, que se ve alterada. La calima afecta a la calidad de nuestro aire y a la mucosa vibratoria de las cuerdas vocales. Por este motivo, es recomendable que en épocas donde este fenómeno es más frecuente se realicen lavados nasales y de higiene respiratoria con regularidad, sobre todo para quienes aquellos profesionales que pasan consultas, tienen un comercio o pasan la mayor parte de su día hablando con la gente.

Entonces, ¿tienen los canarios mayor riesgo de desarrollar afecciones relacionadas con la voz?

Aunque no hay datos científicos que avalen que los canarios tienen mayor predisposición a desarrollar enfermedades de la voz, sí es cierto que presentan factores de riesgo añadidos que hay que tener en cuenta. Y se suma al resto de condicionantes que pueda tener cada persona. Estar expuesto a partículas de polvo en suspensión es algo que, evidentemente, interfiere en la salud vocal de las personas y afecta a la viscoelasticidad e hidratación de las cuerdas vocales. En este contexto, puede que las patologías inflamatorias sean más frecuentes entre la población de regiones con estas características. Es decir, esa sequedad que genera la calima en la mucosa provoca un impacto mucho más duro en las cuerdas vocales y, por el uso prolongado de la voz, tienden a inflamarse con más facilidad.