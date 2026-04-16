José Manuel Baltar será el nuevo presidente de la patronal de la sanidad privada por aclamación

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa a más del 80 % del sector hospitalario privado en España y agrupa a más de 850 entidades y cerca de 1.300 centros sanitarios, concluyó ayer, 16 de abril, el plazo para la presentación de candidaturas al proceso electoral convocado el pasado 23 de marzo para elegir a la presidencia de la organización.

Solo una candidatura ha sido registrada dentro del calendario establecido, la de José Manuel Baltar, y, por consiguiente, presidirá por aclamación a partir del 23 de abril la actividad de la patronal representativa de la sanidad privada durante los cinco próximos años.

Perfil de consenso y de gran experiencia público-privada

José Manuel Baltar Trabazo presenta un perfil con amplia experiencia en gestión sanitaria pública y en el ámbito gerencial de la sanidad privada. Amplio conocedor de ASPE como vicepresidente hasta 2017 y luego asesor durante años de las anteriores Juntas Directivas, ha concitado para esta nueva etapa el consenso del sector.

Licenciado en Matemáticas y especializado en Estadística e Investigación operativa por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación de postgrado en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Baltar ha desempeñado responsabilidades de primer nivel, entre ellas su etapa como consejero de Sanidad de Canarias. Asimismo, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector hospitalario privado, destacando su labor como director general de Hospitales Universitarios San Roque. Anteriormente, también ocupó el cargo de director de gestión y servicios generales del Complejo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo. Posteriormente, ya en Canarias, fue director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno infantil de Gran Canaria, entre los años 1990 y 1994.

Además, ha sido profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde impartió las asignaturas de Bioestadística y Planificación, Organización y Gestión Sanitaria.

Ejes estratégicos clave del programa de la nueva Junta Directiva

El programa con el que se ha presentado el nuevo presidente y su Junta Directiva se articula en seis ejes estratégicos: el paciente como razón de ser de todas las decisiones; reforzar el desarrollo profesional y la estabilidad de los médicos, enfermeros y del conjunto de profesionales del ámbito sanitario; impulsar la colaboración público-privada; garantizar la sostenibilidad de la colaboración con el aseguramiento privado; fomentar la innovación tecnológica; y, por último, fortalecer la cohesión interna y la representatividad institucional de ASPE.

“Asumo este paso desde el profundo respeto a la labor realizada hasta ahora y con la convicción de que la sanidad privada española afronta una etapa decisiva. Vivimos un momento de transformación del sistema sanitario, de exigencia social creciente y de necesidad de liderazgo sectorial sólido y sereno. Quiero, además, agradecer a Herminia Rodríguez en nombre de la patronal su intensa labor durante estos meses de transición en los que la labor de ASPE no se ha detenido ni un instante”, explica José Manuel Baltar.

“La innovación, la seguridad jurídica y la cohesión interna serán pilares de esta nueva etapa. Llego al cargo con voluntad de escucha y compromiso de trabajo. Creo firmemente en la capacidad del sector para seguir siendo un pilar esencial del sistema sanitario español y en el papel de ASPE como un referente institucional.”, añade el presidente de ASPE.

Con su elección, la patronal abre una nueva etapa en la que la organización afrontará retos estratégicos clave para el futuro de la sanidad privada en España, en un contexto marcado por la creciente demanda asistencial, la presión sobre los sistemas sanitarios y la necesidad de reforzar la colaboración público-privada.

Acompañarán a Baltar en el liderazgo de la patronal, cuarenta y tres representantes de diferentes instituciones sanitarias, con el objetivo de seguir fortaleciendo la representatividad del sector y contribuir al desarrollo de un sistema sanitario más eficiente, innovador y sostenible.

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“Este proyecto no es un proyecto colectivo, sino colectivo. Por ello agradezco a esta Junta Directiva su contribución con experiencia, diversidad territorial y compromiso con el futuro de nuestra organización”, subraya Baltar, que concluye agradeciendo el apoyo mostrado a todos los asociados.