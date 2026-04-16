Decor Internacional apuesta por la sostenibilidad con una planta fotovoltaica que reduce 50 toneladas de CO₂ al año 

Decor Internacional, empresa referente en el sector de la decoración, ha dado un paso decisivo en su compromiso con la sostenibilidad mediante la puesta en marcha de una planta de energía solar fotovoltaica en sus instalaciones.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la compañía, orientada a reducir su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y respetuoso con el entorno.

La instalación cuenta con 180 placas fotovoltaicas y una potencia total de 90 kW, lo que permite a la empresa generar aproximadamente el 50% de la energía que consume a partir de una fuente renovable y limpia.

El impacto medioambiental del proyecto es significativo:

Decor Internacional logrará evitar la emisión de alrededor de 50 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año, una cifra equivalente a la capacidad de absorción de 2.000 árboles.

Interior tienda Decor Internacional en la Orotava / El Día

Desde la compañía destacan que esta inversión no solo responde a criterios de eficiencia energética, sino también a una visión empresarial comprometida con el futuro del planeta. “Entendemos que la innovación en nuestros procesos debe ir de la mano de la sostenibilidad. Nuestro objetivo es seguir creciendo sin renunciar al cuidado del entorno”, señala la Dirección de la empresa.

Con esta actuación, Decor Internacional consolida su posicionamiento como una empresa responsable y alineada con los retos actuales en materia de cambio climático, demostrando que el diseño y la decoración pueden avanzar en armonía con el respeto medioambiental.

La compañía reafirma así su apuesta por un modelo en el que la energía limpia no solo impulsa su actividad, sino que también contribuye a construir un futuro más sostenible para todos.