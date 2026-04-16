Convocada una nueva huelga de médicos en Canarias ante el bloqueo de las negociaciones con el Servicio Canario de Salud

Los sanitarios canarios son de los más valorados a nivel nacional. Siendo la quinta comunidad autónoma con la nota de corte más alta para estudiiar el Grado en Medicina (la nota de corte de la Universidad de La Laguna en 2025 fue 12,828), son muchos los que no entienden los problemas que se suceden casi a diario en los distintos centros hospitalarios. Incluso con las condiciones que tienen que experimentar los médicos en su puesto de trabajo. Esta es una de las razones por las que el sindicato CESM Canarias ha convocado dos jornadas de huelga de médicos en Canarias los días 30 de abril y 4 de mayo, ante lo que considera un bloqueo en las negociaciones con el Servicio Canario de la Salud.

La primera jornada coincidirá con la movilización nacional por el Estatuto Médico, mientras que la segunda se centrará específicamente en el ámbito autonómico, con el objetivo de presionar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que adopte medidas urgentes.

Huelga de médicos en Tenerife por el Estatuto Marco / Arturo Jiménez

Bloqueo en la negociación con Sanidad en Canarias

El sindicato denuncia que, tras meses de reuniones iniciadas en febrero, no se han alcanzado compromisos concretos ni plazos de ejecución, a pesar de haber presentado propuestas técnicas en Atención Primaria, hospitalaria y ámbito retributivo.

Según CESM, en la última reunión celebrada el 6 de abril se planteó un paquete de acuerdos mínimos con un plazo de siete días para obtener respuesta, sin que hasta ahora se haya producido avance alguno. Ante esta situación, la organización considera agotada la vía negociadora y exige medidas reales y un calendario claro para abordar la situación del colectivo médico.

Entre las principales demandas destacan el cumplimiento de los acuerdos firmados en octubre de 2023, la mejora de las condiciones laborales y la reducción de la sobrecarga asistencial. También reclaman equiparar la carrera profesional a la media nacional, implantar listas de contratación abiertas, mejorar la retribución de las guardias y aumentar las plantillas para garantizar una atención sanitaria de calidad.

Asimismo, se plantean cambios en la organización del tiempo de trabajo, medidas para favorecer la conciliación y la estabilidad laboral, así como la reducción de la temporalidad en el sistema sanitario público.

Llamamiento a los médicos y presión al Gobierno

Desde CESM Canarias se hace un llamamiento a todos los profesionales médicos del archipiélago para secundar la huelga, en un contexto de creciente malestar en el sector.

El sindicato advierte de que continuará las negociaciones a través del comité de huelga y exige al Gobierno de Canarias que actúe “de manera decidida” para desbloquear el conflicto y garantizar tanto los derechos laborales como la calidad asistencial en la sanidad pública.