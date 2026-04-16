Canarias reduce en 47 días la espera quirúrgica, el mayor descenso de España desde junio de 2023

Canarias ha registrado la mayor reducción del tiempo medio de espera para intervenciones quirúrgicas en España durante la actual legislatura, ha destacado este jueves la Consejería de Sanidad del Gobierno regoinal. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el Archipiélago ha logrado disminuir esta demora en 47 días entre junio de 2023 y diciembre de 2025.

Este descenso sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con mejor evolución en este indicador. En cambio, diez comunidades autónomas han aumentado sus tiempos de espera y solo siete han conseguido reducirlos en el mismo periodo.

Canarias, por debajo de la media nacional

El tiempo medio de espera para una operación en Canarias se situaba al finalizar el pasado año en 106 días, lo que supone estar 15 días por debajo de la media nacional, fijada en 121 días. Los datos reflejan la consolidación del Plan Activa que ha permitido un descenso continuado del número de pacientes y de la espera para una intervención desde su puesta en marcha en el segundo semestre de 2023.

Durante este período el objetivo prioritario del Servicio Canario de la Salud ha sido intervenir antes a los que mayor espera presentaban, teniendo en cuenta que Canarias era la comunidad autónoma de España con mayor demora para una operación. Por tanto, las islas han logrado ya salir del vagón de cola en tiempo medio de espera para una intervención.

Ya en junio del año pasado se logró por primera vez desde que hay registros que la espera para una intervención quirúrgica se situara en la media nacional, un logro que se ha podido no sólo mantener sino rebasar con los datos publicados por el Ministerio ayer miércoles, 16 de abril.

En cuanto al porcentaje de pacientes que esperan más de sesenta días por una intervención, Canarias reduce este dato en 0,4 por ciento, de forma que el archipiélago es una de las cuatro únicas comunidades autónomas- junto a Cantabria, La Rioja y Madrid- que logran bajar las cifras en este parámetro.

Baja la lista de espera quirúrgica de más de seis meses

Por otro lado, Saniad destaca que la lista de espera quirúrgica de más de seis meses ha disminuido un 41 por ciento desde 2023, un dato que avala el objetivo de priorizar a los pacientes que presentaban una mayor demora ha funcionado. El descenso interanual de este indicador es del 23,12 por ciento. El número de pacientes que esperaban más de seis meses por una intervención ha pasado de 9.457 hace dos años y medio, a los 5.575 a 32 de diciembre de 2025.

El porcentaje medio nacional en este parámetro se sitúa en el 21,6 por ciento, mientras que en Canarias el dato es de 17,4 por ciento, 4,2 puntos menos.

Respecto al análisis de la lista de espera de consultas, la demora media nacional aumentó en veinticinco días con respecto a junio de 2023. En este parámetro, Canarias ha logrado contener su aumento, que fue de ocho días, si bien se continúa trabajando arduamente para lograr reducir estos datos de tiempo de espera para las consultas, de la misma forma que se ha logrado con el tiempo de espera por una operación quirúrgica.

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La lista de espera de consultas es la que más está costando contener en todo el Sistema Nacional de Salud, tal como se refleja en los datos publicados por el Ministerio. Según estos datos un total de nueve comunidades autónomas incrementaron su demora para las consultas con el especialista en el último año.