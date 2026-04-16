Ayuda para la compra de vivienda de los jóvenes de Canarias: estos son los requisitos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de subvenciones para el fomento de la adquisición de vivienda por parte de jóvenes en Canarias correspondiente al ejercicio 2026. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de Canarias para dar respuesta a uno de los principales retos sociales del Archipiélago, el acceso a la vivienda. En este contexto, las ayudas están orientadas a facilitar la emancipación de la población joven, apoyando la compra de su primera vivienda como residencia habitual y permanente.

La convocatoria, con una partida de 3 millones de euros, contempla como subvencionables las adquisiciones formalizadas entre el 1 de enero de 2025 y la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que permanecerá abierto durante 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación en el BOC, finalizando el 18 de mayo de 2026, inclusive.

Vía electrónica

Las solicitudes deberán presentarse preferentemente por vía electrónica a través de la sede del Gobierno de Canarias, mediante certificado digital, sistema Cl@ve u otros mecanismos habilitados. El modelo oficial estará disponible en la página web del Instituto Canario de la Vivienda.

La convocatoria incorpora criterios que amplían el alcance de la ayuda, permitiendo acceder a viviendas de hasta 170.000 euros en islas capitalinas y hasta 200.000 euros en islas no capitalinas o en el caso de familias numerosas, adaptando así el programa a la realidad del mercado residencial en Canarias.

11.000 euros

La subvención máxima, sin contar los gastos y tributos inherentes a la adquisición, asciende a 11.000 euros por persona beneficiaria. Podrán beneficiarse de estas ayudas jóvenes de hasta 35 años que hayan adquirido una vivienda ya construida y destinada a su residencia habitual, mediante escritura pública formalizada dentro del periodo establecido. La vivienda deberá ubicarse en cualquier municipio de Canarias y respetar los límites de precio fijados, excluidos impuestos y gastos asociados.

Además, las personas solicitantes deberán contar con nacionalidad española o residencia legal en España, haber financiado al menos el 50% del coste de adquisición mediante préstamo hipotecario y acreditar que los ingresos de su unidad de convivencia no superan los límites establecidos en función del Iprem: tres veces con carácter general, cuatro en supuestos de familias numerosas de categoría general o discapacidad, y hasta cinco veces en situaciones específicas.

Empadronamiento

Entre los requisitos, se exige igualmente el empadronamiento en la vivienda adquirida -o su solicitud previa- antes de la finalización del plazo, así como el compromiso de destinarla a residencia habitual durante al menos cinco años, periodo en el que no podrá ser vendida ni alquilada sin autorización expresa del Instituto Canario de la Vivienda.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo da continuidad a esta línea de ayudas, consolidando una política pública sostenida orientada a facilitar el acceso a la vivienda y a ofrecer oportunidades reales de emancipación a la juventud canaria.