Amilcar Alvarez, venezolano de 47 años, ante el proceso de regularización de migrantes: "Me preocupa quedarme fuera"

¿Objetivo? Tranquilidad. Amilcar Alvarez, venezolano de 47 años, aterrizó en Gran Canaria hace dos años huyendo de la persecución que sufría en su país. Desde que pisó tierra canaria solicitó asilo y empezó de cero. A pesar de no contar con ningún tipo de red familiar, se sintió a gusto desde el primer momento y comenzó a tejer su vida en el Archipiélago cumpliendo con todos los pasos administrativos ligados a la solicitud de asilo. Rellenó todo el papeleo, se integró en la sociedad, realizó cursos formativos, logró un permiso de trabajo y consiguió un puesto en una cadena de hipermercados. Ahora quiere regularizar su situación en el país de forma permanente, pero teme que no haya «hueco» para tanta solicitud. «El Gobierno ha dicho que se regularizará a medio millón de inmigrantes, pero a mí me preocupa que las solicitudes van a sobrepasar el millón y yo no sé si seré de los afortunados», reconoce Alvarez.

El venezolano tiene dudas a pesar de cumplir todos los requisitos exigidos por el Ejecutivo. «Lo tengo todo. Me he integrado, tengo cuenta en el banco, tengo trabajo y mis antecedentes penales son perfectos», afirma orgulloso.

Asesoramiento con profesionales

Para enfrentarse al proceso, Alvarez prefiere hacerlo con toda la información posible, por ello ha decidido asesorarse con profesionales. «Zapatero a sus zapatos. Yo no conozco bien la legislación de aquí y se me pueden escapar cosillas», reconoce. El proceso telemático comenzó ayer y el lunes podrá iniciarse el proceso de forma presencial, pero Alvarez prefiere que «ruede un poco» antes de presentar su solicitud. «Quiero ver cómo funciona todo antes de hacer nada porque todo es nuevo y seguro que habrá errores» explica.

Tampoco puede alargarlo mucho. El plazo de solicitudes para ambas vías –telemática y presencial– solo estará abierto hasta el 30 de junio. «El tiempo corre en mi contra porque solo son dos meses para todo el proceso y hay veces que ya se te van dos meses en solicitar un solo documento a tu país», afirma.

Extranjeros en todos sitios

Para Alvarez, lograr la regularización implicaría vivir «más tranquilo y con más calidad de vida». «Es una manera de dar permanencia a todo lo que he ido consiguiendo estos dos años», aclara. El venezolano está muy contento en las Islas, ha conseguido formar «una familia» con sus compañeros de trabajo y siente que valió la pena todo el sacrificio. No se plantea volver a su país y sus planes pasan por «establecerse» de forma definitiva en el Archipiélago. «Ahora me siento extranjero en todos sitios, allí todo ha cambiado. Quiero quedarme aquí», asegura.

Como Alvarez, son miles los migrantes que estos días buscan ayuda profesional en las Islas para iniciar el trámite de regularización. Muchos acuden a entidades y organizaciones humanitarias. En Cáritas Diocesana de Canarias han notado estos días un incremento de consultas. «No somos entidad acreditada para abrir los expedientes, pero acompañamos a través de información en asesoramiento y ayuda en la gestión de los trámites», explica la secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez.

El organismo ha tenido –estos días– que formar y asesora a su personal y a los voluntarios para atender a los migrantes. «Consideramos que hay un papel al que las administraciones no llegan, que es el de acompañar y asesorar en los trámites y nosotros estamos ahí para ese acompañamiento», insiste.