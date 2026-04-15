Un triunfo de las 'Kellys': el Parlamento, salvo Vox, se une para implantar camas elevables antes de 2033

Entre aplausos y al grito de "¡Viva la lucha de la clase obrera!", el Parlamento de Canarias cerró este miércoles una sesión plenaria en la que las protagonistas no estaban en los escaños, sino en la tribuna superior: las Kellys (camareras de piso), quienes observaron cómo la Cámara aprobaba garantizar su salud laboral. En concreto, el pleno de la Cámara dio luz verde , con la abstención de Vox, una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que obliga a los establecimientos alojativos a instalar antes de 2033 camas elevables mecánicas, así como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza, para reducir las lesiones físicas de las camareras de piso.

Especificidades para las islas verdes

La norma, promovida por el Grupo Socialista, incluye especificidades para las islas verdes y los municipios pequeños, sanciones por incumplimiento y flexibilidad en el calendario hasta 2033, quedando exentos los establecimientos patrimoniales con un máximo de 30 habitaciones. Gustavo Santana, diputado socialista y exsecretario general de UGT, defendió que "con la salud no se negocia" y que esta norma es un acto de "justicia social".

Santana subrayó que la ley es una respuesta a la baja implantación voluntaria de medidas (solo el 12% de los hoteles canarios tienen camas elevables) y lanzó su proclama final: "Resistir es vencer", dedicada a las trabajadoras que durante años han visibilizado sus dolencias físicas ante las instituciones.

Un consenso forjado en la "enmienda in voce"

Aunque la mofdificación de la ley fue impulsada por el PSOE, el texto final se aprobó con un consenso casi total de 63 votos a favor y solo 3 abstenciones (las de Vox). Este acuerdo fue posible gracias a una enmienda in voce firmada por todos los grupos, excepto la organización de Santiago Abascal, que permitió ajustar la norma a la diversidad de las islas, y eliminó la confrontación política que suele producirse entre el Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) y la mayoría de la oposición (PSOE y NC), dependiendo de quien presente la iniciativa.

Desde los grupos del Gobierno, la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y la Agrucación Socialista Gomera (ASG) argumentaron que se ha logrado que se tenga en cuenta la realidad de las "islas verdes". Indicaron que no se puede aplicar el mismo rasero a un hotel de cinco estrellas que a una pequeña pensión familiar en El Hierro o La Gomera, donde un carro motorizado podría no caber por los pasillos o donde una multa de 30.000 euros supondría el cierre inmediato.

Civismo político

Coalición Canaria y el Partido Popular reivindicaron la jornada como un ejercicio de "civismo político" y un éxito colectivo. Defendieron la necesidad de la prevención de riesgos y la importancia de que la riqueza del sector se distribuya también en forma de mejores condiciones materiales para quienes cuidan de las habitaciones.

El diputado de CC Mario Cabrera afirmó que este cambio legal contribuye a avanzar en la calidad del empleo y la salud laboral en un sector clave como el turístico. David Morales Déniz (PP) agradeció el trabajo conjunto de los grupos parlamentarios para proteger la salud de los trabajadores del sector.

Por su parte, la diputada de la oposición, Natalia Santana, de Nueva Canarias, señaló que su formación ha defendido de forma constante los derechos de las camareras de piso y subrayó que el turismo no puede sostener su éxito sobre el deterioro de la salud de quienes lo hacen posible.

Vox, en contra

Paula Jover, de Vox, justificó la abstención de su grupo en la ausencia de un informe sobre el impacto económico para las empresas, la falta de garantías sobre las subvenciones y un calendario con numerosas excepciones que, a su juicio, deja el texto en "propaganda política", aunque se mostró partidaria de garantizar la salud laboral de las camareras de piso.

Camas elevables y carros motorizados

En esta ley se establece un régimen estricto de evaluación de las cargas de trabajo y la obligatoriedad de implantar camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos de las islas, con un calendario flexible hasta 2033, aunque con algunas excepciones para alojamientos pequeños o familiares en islas como El Hierro o La Gomera, según la enmienda in voce incorporada en la sesión plenaria.

Para los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de implantación de camas elevables y carros motorizados será del 25% hasta el fin de 2027, del 45% hasta el fin de 2029, del 75% hasta el fin de 2031 y del 100% antes del 31 de diciembre de 2033.

Establecimientos extrahoteleros

En el resto de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y viviendas de uso turístico, el calendario exige los siguientes objetivos: el 10% hasta el fin de 2027, el 20% hasta el fin de 2029, el 35% hasta el fin de 2031 y el 100 % al final de 2033.

La norma contempla excepciones específicas, como las camas supletorias y los establecimientos de hasta 30 habitaciones ubicados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en espacios protegidos.

Viviendas vacacionales

La exigencia incluye a los propietarios o explotadores de viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen veinte o más plazas alojativas en una misma parcela. La ley obliga a las empresas a integrar los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales y evaluar el incremento de la carga física que supone el uso de elementos de gran volumen, como los edredones nórdicos.

Otra de las obligaciones empresariales es realizar mediciones objetivas de los tiempos reales que las camareras de piso emplean en la limpieza de los distintos tipos de habitaciones, con el fin de evitar sobreesfuerzos.

Infracciones

El incumplimiento de los plazos de instalación o la vulneración reiterada de las condiciones preventivas se tipificarán como infracciones muy graves, de acuerdo con el régimen sancionador de la nueva ley.

Para facilitar la transición hacia la implantación total de las camas elevables y los carros motorizados, está previsto que haya subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares.