De ‘El Rey León’ a ‘Toy Story’: llega a Tenerife el gran concierto que te hará revivir tu infancia
La Film Symphony Orchestra (FSO) presentará 'Toon Story' en Gran Canaria y Tenerife, ofreciendo un espectáculo con bandas sonoras de animación y más de 70 artistas en escena.
La Film Symphony Orchestra (FSO) regresa a Canarias con Toon Story, un espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más emblemáticas del cine de animación y que llegará a Tenerife y Gran Canaria a finales de abril y principios de mayo.
El Auditorio Alfredo Kraus, en Gran Canaria, acogerá los conciertos del 24 al 26 de abril, mientras que el Auditorio Adán Martín, en Tenerife, hará lo propio los días 2 y 3 de mayo, dentro de una gira nacional que recorrerá 30 ciudades.
El espectáculo propone un viaje musical por varias generaciones a través de dieciséis temas icónicos del cine de animación, interpretados por más de 70 artistas entre músicos y cantantes. En total, se espera que más de 12.000 personas disfruten de esta experiencia en las islas.
Bajo la dirección de Constantino Martínez-Orts, la orquesta ofrecerá un recorrido por clásicos inolvidables como El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia o Aladdín, junto a producciones más recientes como Cómo entrenar a tu dragón o Kung Fu Panda.
Toon Story se presenta como una propuesta pensada para todos los públicos, con un formato que combina música sinfónica, narrativa y espectáculo visual. La puesta en escena busca transportar al público a su infancia a través de la emoción, el humor y la aventura que caracterizan al cine de animación.
Con más de una década de trayectoria, 350 conciertos y más de 650.000 espectadores, la Film Symphony Orchestra se ha consolidado como una de las formaciones más reconocidas en la interpretación de música de cine en España.
Esta nueva gira refuerza su vínculo con Canarias, donde ya ha cosechado numerosos llenos en anteriores ediciones, consolidando una propuesta que combina calidad musical y espectáculo para todos los públicos.
- El restaurante de Tenerife famoso por su puchero canario y las carnes a la brasa: lleva más de 50 años conquistado con su cocina casera
- La afición del Tenerife se moviliza para batir la mejor entrada de la temporada
- La Audiencia Nacional permite a Candelaria recuperar su piscina
- Conoce a las 35 jóvenes que aspiran a ser reina de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife 2026 en abril
- Comienza la renovación de las 66 Viviendas de La Esperanza tras ocho años de trámites
- ¿Tienes tres minutos? Te contamos cuáles serán las funciones de la nueva Unipol de Santa Cruz de Tenerife
- Archivada la investigación abierta contra el coronel Tienda por el ‘caso Cuarteles’
- Cerrado el acceso a los muelles carboneros de Santa Cruz de Tenerife por daños en su estructura