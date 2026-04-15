Reproches a Vox: "Se dice papa, no patatas, y aquí hay IGIC y no IVA"

«¡Se dice papas, no patatas!». El pleno del Parlamento de Canarias de este miércoles se convirtió en una clase de lengua y geografía para Vox. Su iniciativa sobre la inflación fue calificada por los demás grupos como una "copia enlatada" desde Madrid.

Todo empezó cuando Javier Nieto, diputado de Vox, presentó una iniciativa para, supuestamente, «devolver el poder adquisitivo a las familias» canarias ante la inflación. La propuesta incluía medidas estrella como bajar drásticamente el IRPF, eliminar el impuesto a la importación (AIEM) y ayudar al sector primario. El problema es que el texto venía «enlatado» de Madrid, según el resto de grupos del Parlamento.

Retocar el IVA

Los de Santiago Abascal pedían retocar el IVA –impuesto que no se aplica en Canarias sino el IGIC– y se preocupaban por el precio de las «patatas», un término que en estas islas suena casi a insulto.

«¡Se dice papas!», espetó con vehemencia Esther González (NC), quien no pudo contenerse y soltó otros chascarrillos más afilados: «¡Que aquí no tenemos IVA, sino IGIC!», enfatizó.

Sánchez nueve, Clavijo cero

Además, dijo que la propuesta de Vox nombraba nueve veces a Pedro Sánchez y cero patatero al presidente canario, Fernando Clavijo.

¿Conclusión? Jonathan de Felipe (CC) comparó la iniciativa de Vox con esos dos alumnos que se copian en un examen: cuando el profesor le pregunta a uno y responde «no lo sé», el otro, para no ser menos, escribe: «y yo tampoco».

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Copia y pega

Y es que, según De Felipe, la iniciativa olía a «copia y pega» de Madrid desde el primer párrafo. Manuel Hernández (PSOE) le dio el título oficial de «propuesta enlatada», acusándoles de usar el Parlamento como un altavoz de propaganda y demagogia.