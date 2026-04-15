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Liderazgo femenino

Pedro Alfonso en el Foro Prensa Ibérica-EL DÍA: "No es un problema de las mujeres, es de las empresas"

El presidente de la patronal tinerfeña llama a romper inercias en los consejos de dirección y avisa de que el 'techo de cristal' lastra la competitividad y el futuro económico

Pedro Alfonso, presidente de CEOE-Tenerife, en su intervención de introducción al foro sobre el liderazgo femenino en la empresa.

Pedro Alfonso, presidente de CEOE-Tenerife, en su intervención de introducción al foro sobre el liderazgo femenino en la empresa. / Arturo Jiménez

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

“No es un problema de las mujeres, es un problema de las empresas”. Con esa idea de fondo, el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, lanzó este miércoles un mensaje directo desde el foro sobre liderazgo femenino: las barreras que frenan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad no solo son injustas, sino ineficientes.

En un tono poco dado a matices, Alfonso fue claro en su introducción al debate organizado por Editorial Prensa Ibérica, empresa editora de El Día y La Provincia, con el patrocinio de CEOE-Tenerife, al señalar que "el talento no tiene género, pero las oportunidades sí han tenido límites durante demasiado tiempo", con lo que situó el foco en una realidad que, a su juicio, sigue condicionando el desarrollo del tejido empresarial.

Lejos de plantearlo como un debate teórico, el dirigente empresarial lo vinculó de forma directa con la competitividad: "Cuando una organización limita el acceso al liderazgo, no está siendo más prudente, está siendo menos competitiva". Una advertencia que conecta con el diagnóstico de fondo: las empresas que no aprovechan todo su talento parten con desventaja.

Decisión estratégica

El llamado ‘techo de cristal’, insistió, no puede seguir tratándose como una cuestión metafórica. “Romper ese techo no es una cuestión simbólica; es una decisión estratégica”, afirmó, en un mensaje dirigido tanto a directivos como a responsables de organización.

En esa misma línea, defendió que incorporar liderazgo diverso no responde a cuotas ni a gestos, sino a resultados: "Las organizaciones que integran liderazgo diverso toman mejores decisiones y están más preparadas para competir en entornos complejos".

"Las mujeres cualificadas no necesitan que se les abra una puerta por cortesía, necesitan que se eliminen las barreras que nunca debieron existir"

Alfonso también quiso desmontar uno de los argumentos habituales en este debate. "No se trata de sustituir, se trata de sumar", señaló, para añadir que el avance real no llegará con declaraciones, sino con cambios efectivos: "No se trata de pronunciar discursos, sino de hechos".

Eliminar barreras que no debieron existir

Más allá del diagnóstico, el presidente de la patronal tinerfeña apuntó directamente a las barreras estructurales: "Las mujeres cualificadas no necesitan que se les abra una puerta por cortesía, necesitan que se eliminen las barreras que nunca debieron existir".

El cierre de su intervención para abrir el debate entre las cinco directivas que protagonizaron el foro dejó poco margen a la ambigüedad: "Hoy no venimos a debatir si pueden liderar. Venimos a asumir que deben hacerlo".

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Un mensaje que trasciende el ámbito de la igualdad y que sitúa el debate en clave económica: las empresas que no aprovechan la totalidad de su talento, pierden.

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