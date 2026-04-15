El ministro Puente advierte: "sí" a la coordinación pero "no" a la cogestión de los aeropuertos canarios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles el mantenimiento del modelo aeroportuario en red en España, al tiempo que ha mostrado la disposición del Gobierno a reforzar la coordinación con Canarias en la gestión de sus aeropuertos, aunque ha recordado que esta competencia corresponde constitucionalmente al Estado. Así se ha pronunciado Puente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, sobre el grado de participación de la Comunidad Autónoma en la gestión aeroportuaria del Archipiélago.

En este contexto, el ministro ha subrayado que el sistema aeroportuario español constituye una "experiencia de éxito", destacando que los aeropuertos del país han recuperado el tráfico previo a la pandemia y lo han incrementado en más de un 15%, una evolución que, según ha señalado, también se refleja en los aeropuertos canarios.

No obstante, el titular de Transportes ha reconocido la singularidad territorial del Archipiélago y ha asegurado que el Ejecutivo está "absolutamente abierto" a mejorar las fórmulas de diálogo y coordinación con las comunidades autónomas en materia de gestión aeroportuaria. En este sentido, ha reiterado la voluntad del Gobierno de buscar soluciones que permitan atender las especificidades de Canarias sin poner en "peligro" el modelo actual, insistiendo en que existe margen para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional vigente.

Bonificación

Además, ha recordado que el Ejecutivo bonifica hasta el 75% del coste de los billetes aéreos para residentes canarios en sus desplazamientos, una medida que, a su juicio, contribuye a garantizar la conectividad del archipiélago con el resto del territorio nacional.

Por su parte, la parlamentaria nacionalista ha argumentado que el Estatuto de Autonomía es claro respecto al espacio de decisión y participación que debe tener la Comunidad Autónoma y ha subrayado que lo que establece "son derechos, es ley, no es una cuestión técnica, es una cuestión política, territorial, de igualdad, de cohesión social". Ha mencionado que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha abierto esa posibilidad al País Vasco y también en Canarias con una comisión bilateral que se ha reunido la semana pasada y que inicia los trabajos, pero, en cambio, las declaraciones del presidente de Aena o del secretario de Estado de Transportes el martes mismo en Comisión "son de rechazo absoluto a esta participación".

A su juicio, en AENA pesa más el 49% de capital privado que el 51% público, por lo que la "sensación" es que "los dividendos para los privados" son "más importantes que los derechos y el servicio público a los canarios".